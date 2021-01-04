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"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались
04 января 2021, 03:15 • 58 • Политика
Госсекретарь США Майк Помпео в Twitter заявил, что президент России Владимир Путин "знает, что его вооружённые силы не могут соперничать с американской огневой мощью". Дипломат заявил, что уменьшение оборонного бюджета и есть "сговор с Россией". В ответ американцы обхохотались.
Там же он заявил: президент Владимир Путин знает, что российские войска якобы американским не соперники.
Очевидно, глава Госдепа США плохо слушал и самого Путина, и министра обороны России Сергея Шойгу, которые отмечали, что при в разы меньшем военном бюджете у нашей страны есть гиперзвуковое оружие, которого пока нет ни у кого в мире. И скорость уничтожения противника с его помощью сводится к нескольким минутам.
К слову, и сами американцы буквально обхохотались в ответ на заявление Помпео.
"К сожалению, реальность такова, что Россия уже превзошла вас с бюджетом менее 1 миллиона", - ответил @jcomando.
"Ха-ха-ха. Путин заявил, что может уничтожить США за 10-15 минут", - парировал главу Госдепа @ev1976.
"У России - настоящая армия, столкновение с ней в одиночку будет для вас последним!!!" - предупредила госсекретаря @StievenartB.
"Чувак, знаешь, сейчас война ведётся другими методами. Какие-то ВОЗ, которых вы лишили финансирования, объявили пандемию, и весь мир лёг без танков, флота, самолётов и ракет", - @melicashme.
Были и те, кто поспорил с Помпео о том, что вообще можно назвать "сговором с Россией", припомнив при этом тяжёлое финансовое положение в самой Америке.
"Нет, вгонять нас в долги - это сговор с Россией", - высказался @JonathanTCasey.
"Американцы голодают, не могут платить за квартиру, не могут позволить себе медицинское обслуживание, ваша фантазия о "красном рассвете" - это просто ... ну, фантазия", - заявила @TrashPandaFTW.
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