"Путин знает": Помпео раскрыл всему миру "сговор с Россией". Американцы обхохотались

Президент США Дональд Трамп перестроил и инвестировал в наши вооружённые силы, предоставив ресурсы для борьбы со всеми нашими противниками, - такую запись сделал госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео у себя в Twitter.

Там же он заявил: президент Владимир Путин знает, что российские войска якобы американским не соперники.

Путин знает, что его вооружённые силы не могут соперничать с американской огневой мощью, - продолжил свою мысль Помпео. - Меньшие оборонные бюджеты? Вот это сговор с Россией.

Очевидно, глава Госдепа США плохо слушал и самого Путина, и министра обороны России Сергея Шойгу, которые отмечали, что при в разы меньшем военном бюджете у нашей страны есть гиперзвуковое оружие, которого пока нет ни у кого в мире. И скорость уничтожения противника с его помощью сводится к нескольким минутам.

К слову, и сами американцы буквально обхохотались в ответ на заявление Помпео.

WOUHAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAH

AHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHAHAHAHAHAHAla russie est une véritable armée, l'affronter tout seul sera votre dernier !!!! — stievenart bruno (@StievenartB) January 3, 2021

"К сожалению, реальность такова, что Россия уже превзошла вас с бюджетом менее 1 миллиона", - ответил @jcomando.

"Ха-ха-ха. Путин заявил, что может уничтожить США за 10-15 минут", - парировал главу Госдепа @ev1976.

"У России - настоящая армия, столкновение с ней в одиночку будет для вас последним!!!" - предупредила госсекретаря @StievenartB.

"Чувак, знаешь, сейчас война ведётся другими методами. Какие-то ВОЗ, которых вы лишили финансирования, объявили пандемию, и весь мир лёг без танков, флота, самолётов и ракет", - @melicashme.

Были и те, кто поспорил с Помпео о том, что вообще можно назвать "сговором с Россией", припомнив при этом тяжёлое финансовое положение в самой Америке.

"Нет, вгонять нас в долги - это сговор с Россией", - высказался @JonathanTCasey.

"Американцы голодают, не могут платить за квартиру, не могут позволить себе медицинское обслуживание, ваша фантазия о "красном рассвете" - это просто ... ну, фантазия", - заявила @TrashPandaFTW.