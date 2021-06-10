"Путин знает, что Байден знает, что Путин знает": В Китае высмеяли спутанную речь президента США

В Китае высмеяли спутанную речь президента США Джо Байдена, который долго пытался объяснить, что намерен передать президенту России Владимиру Путину. "Путин знает, что Байден знает, что Путин знает", - шутят в Сети.

Американский лидер выступил перед американскими солдатами на британской военной базе в графстве Суффолк. Он отметил, что Америка не отступит и не будет мириться с "вредоносной деятельностью России". Именно это Байден собирается передать Путину во время встречи, пишет ИноСМИ со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".

Я собираюсь встретиться с господином Путиным и дать ему знать то, что я хочу, чтобы он знал. На всех этапах своего пути мы ясно дадим понять: Соединённые Штаты вернулись, - заявил политик.

Читатели "Гуанчи" обратили внимание, что Байден не может чётко сформулировать свою мысль.

Путин знает, что Байден знает, что Путин знает, что Байден хочет, чтобы Путин знал, чего он хочет, - шутит пользователь с ником "Китай на Земле".

Другие комментаторы начали строить предположение, что же всё-таки на самом деле Путин должен знать. Среди перечисленных вариантов оказалось старческое слабоумие у американского президента, то, во сколько он ложится спать и почему оступился на трапе самолёта.

Байден: Здравствуйте!… Я хочу, чтобы вы знали… что? Я забыл, - пишет "Золотой трицератопс".

А комментатор с ником "Палящее солнце" обратил внимание, что альянс США и Европы позиционирует себя как "краеугольный камень глобальной безопасности", хотя на деле 90% конфликтов после Второй мировой войны были вызваны именно им.