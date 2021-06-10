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"Путин знает, что Байден знает, что Путин знает": В Китае высмеяли спутанную речь президента США
10 июня 2021, 16:30 • 57 • Политика
В Китае высмеяли спутанную речь президента США Джо Байдена, который долго пытался объяснить, что намерен передать президенту России Владимиру Путину. "Путин знает, что Байден знает, что Путин знает", - шутят в Сети.
Американский лидер выступил перед американскими солдатами на британской военной базе в графстве Суффолк. Он отметил, что Америка не отступит и не будет мириться с "вредоносной деятельностью России". Именно это Байден собирается передать Путину во время встречи, пишет ИноСМИ со ссылкой на китайское издание "Гуаньча".
Читатели "Гуанчи" обратили внимание, что Байден не может чётко сформулировать свою мысль.
Другие комментаторы начали строить предположение, что же всё-таки на самом деле Путин должен знать. Среди перечисленных вариантов оказалось старческое слабоумие у американского президента, то, во сколько он ложится спать и почему оступился на трапе самолёта.
А комментатор с ником "Палящее солнце" обратил внимание, что альянс США и Европы позиционирует себя как "краеугольный камень глобальной безопасности", хотя на деле 90% конфликтов после Второй мировой войны были вызваны именно им.
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