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"Путин ждёт за углом": Порошенко пугает украинцев российским президентом

05 февраля 2019, 16:24  •  97 • Политика
Выступая в эфире телеканала, украинский президент Пётр Порошенко решил напугать своих соотечественников президентом России. "Путин ждёт за углом", - пообещал он.
В частности, в своей речи Порошенко упомянул, что на теме мира сегодня спекулируют все кандидаты в президенты Украины. Но при этом, сам он, разумеется, тоже затронул эту тему.
"Абсолютное большинство из них декларируют, будто они знают где мир: вот, нужно пройти за угол, - заявил Порошенко. - Если нужно, то стать на колени, попросить и тогда будет мир. Хочу вас разочаровать – там за углом, особенно когда вы на коленях, стоит Путин и ждёт вас".
По его мнению, мира можно будет достичь тогда, когда будут соблюдены "все украинские условия". В частности, Незалежная должна якобы продиктовать свои условия Европе, а потом успешно войти и в Евросоюз, и в НАТО.

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