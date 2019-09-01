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"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?
01 сентября 2019, 14:09 • 85 • Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной может являться только частью будущей "большой сделки" по Украине. С её помощью президент России Владимир Путин вынудит украинского коллегу Владимира Зеленского в том числе пустить воду в Крым, заявил экс-депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.
По его словам, в погоне за "пиаром и лайками" украинский президент Владимир Зеленский проиграл Путину в ситуации вокруг обмена пленными. Зеленский мыслил одноходовками, в то время как президент России в очередной раз обыграл соперника, написал Денисенко в своей статье для украинского издания "Деловая столица".
Приём Путина
Денисенко объяснил "приём Путина" так: вначале он якобы заставляет соперника считать, что дело уже сделано, подогревая вокруг этого информационный шум, после чего отыгрывает всё назад и "начинает торги заново".
Обмен пленными, от которого Зеленский ждёт укрепления своей популярности, будет только первым шагом к крупной сделке, на которую придётся пойти Зеленскому, считает Денисенко. По его мнению, сделка будет обсуждаться на встрече "нормандской четвёрки", в неё входит несколько пунктов.
Пункты "большой сделки"
В сделку, по убеждению Денисенко, входит полная амнистия всех участников военного противостояния в Донбассе, принятие закона о региональных языках, прекращение "газовых" споров и подписание нового контракта по транзиту, а также начало подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу с территории Украины и внесение поправок в конституцию Украины по вопросу Донбасса (автономизация региона и федерализация страны).
Кроме того, считает экс-нардеп, сделка предусматривает контроль украинских пограничников и представителей ООН над границей с Россией, а также отмену внешнего управления на бывших украинских предприятиях Донбасса.
"Ополченцы будут гулять по Крещатику"
По словам бывшего депутата, также рассматривается возможность проведения местных выборов в Донбассе вместе с конституционным референдумом на Украине. Всё это может быть закреплено рамочным документом по типу Будапештского меморандума, считает Денисенко.
Помимо этого, будет создан фонд по восстановлению Донбасса, бюджет которого составит около $10-15 млрд, часть средств якобы предоставит МВФ, полагает политик. Все это является неприемлемым, уверен Денисенко.
Если всё это произойдёт, ополченцы Донбасса уже скоро будут спокойно гулять по Крещатику, предрекает бывший депутат.
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