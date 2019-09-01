Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обвинение России в "исторической неправде" в Польше объяснили "см...
«Город был очень тяжело ранен»: фильм RTД о трагедии в Беслане
Зеленский рассказал, с кем советуется по сложным вопросам
В Киеве рассказали о переговорах президентов Украины и Грузии
Главная / Политика

"Путин заставит Зеленского пустить воду в Крым". Грядёт "большая сделка" Москвы и Киева?

01 сентября 2019, 14:09  •  85 • Политика
Обмен пленными между Россией и Украиной может являться только частью будущей "большой сделки" по Украине. С её помощью президент России Владимир Путин вынудит украинского коллегу Владимира Зеленского в том числе пустить воду в Крым, заявил экс-депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.
По его словам, в погоне за "пиаром и лайками" украинский президент Владимир Зеленский проиграл Путину в ситуации вокруг обмена пленными. Зеленский мыслил одноходовками, в то время как президент России в очередной раз обыграл соперника, написал Денисенко в своей статье для украинского издания "Деловая столица".

Приём Путина

Денисенко объяснил "приём Путина" так: вначале он якобы заставляет соперника считать, что дело уже сделано, подогревая вокруг этого информационный шум, после чего отыгрывает всё назад и "начинает торги заново".
Обмен пленными, от которого Зеленский ждёт укрепления своей популярности, будет только первым шагом к крупной сделке, на которую придётся пойти Зеленскому, считает Денисенко. По его мнению, сделка будет обсуждаться на встрече "нормандской четвёрки", в неё входит несколько пунктов.

Пункты "большой сделки"

В сделку, по убеждению Денисенко, входит полная амнистия всех участников военного противостояния в Донбассе, принятие закона о региональных языках, прекращение "газовых" споров и подписание нового контракта по транзиту, а также начало подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу с территории Украины и внесение поправок в конституцию Украины по вопросу Донбасса (автономизация региона и федерализация страны).
Кроме того, считает экс-нардеп, сделка предусматривает контроль украинских пограничников и представителей ООН над границей с Россией, а также отмену внешнего управления на бывших украинских предприятиях Донбасса.

"Ополченцы будут гулять по Крещатику"

По словам бывшего депутата, также рассматривается возможность проведения местных выборов в Донбассе вместе с конституционным референдумом на Украине. Всё это может быть закреплено рамочным документом по типу Будапештского меморандума, считает Денисенко.
Помимо этого, будет создан фонд по восстановлению Донбасса, бюджет которого составит около $10-15 млрд, часть средств якобы предоставит МВФ, полагает политик. Все это является неприемлемым, уверен Денисенко.
Если всё это произойдёт, ополченцы Донбасса уже скоро будут спокойно гулять по Крещатику, предрекает бывший депутат.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



85
Источник
Похожие новости
31 августа 2019, 21:54
Кадыров не стал спорить с Путиным о самой красивой мечети в мире
01 сентября 2019, 10:54
"Русская угроза в Балтике" дала Швеции повод обложить банки новым налогом
31 августа 2019, 15:24
США начали войну в космосе
31 августа 2019, 18:39
"Угроза всей Европе": Зеленский ополчился на "Северный поток-2". Украинцы приготовились платить
01 сентября 2019, 14:09
Обвинение России в "исторической неправде" в Польше объяснили "сменой подхода"
31 августа 2019, 16:39
Путин собирается посетить Чечню
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 сентября 2019, 00:54
«Корректируемые боеприпасы доказали эффективность»: какие новейшие авиабомбы поступят...
01 сентября 2019, 02:39
Журналист ФАН под прикрытием записался в проплаченную оппозицией массовку на митинг 3...
01 сентября 2019, 04:24
"И тут Остапа понесло": В России отреагировали на слова Ходорковского об ув...
01 сентября 2019, 01:09
"Очень не хотели допустить разговора": Зеленский о попытке людей Порошенко ...
01 сентября 2019, 04:24
Россия отжала у американцев НАТО (Ольга Иконникова)
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 16:09
Стала известна причина обрушения моста под Харьковом
28 августа 2019, 22:09
Трагедия в Турции: умерла пострадавшая в бассейне девочка из России
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100 дней президентства
29 августа 2019, 04:39
«Высокоэффективный комплекс»: почему в США считают российские ЗРПК «Панцирь» угрозой для своей авиации
31 августа 2019, 08:54
Лукашенко продаёт Белоруссию США за 15 млрд долларов (Telegram. Обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.