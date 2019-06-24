"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси

Конфликт между Россией и Грузией, спровоцированный на днях радикалами в Тбилиси, выходит уже на международный уровень. Сообщения российских СМИ и рассуждения экспертов о том, что это очень напоминает "майданную" кальку, которую прекрасно обкатали западные "кукловоды" на Украине, в самой Незалежной восприняли по-своему.

Так, украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай у себя на странице в Twitter приписал нам обвинения Украины "в создании русофобских настроений и организации протестов в Грузии". И сделал неожиданное признание, обнаружив тех, кто стоит за провокациями в Тбилиси.

"Ну что же, хорошо. Да, это мы", - подтвердил актёр.

Фото: twitter.com/miroslavgai

На другой своей странице - в соцсети Facebook он разразился постом на тему того, как Россия "обваливает туристический сезон в Грузии", отмечая при этом очевидный факт, на который ранее уже указывали эксперты: экономика страны "остро зависит от туризма".

При этом он считает виновной в случившемся Россию и её президента Владимира Путина, полагая, что Москва с Тбилиси по своим туристам выбрала ту же тактику, что и с Киевом. По газовому транзиту

"Когда Путин принимал решения по закрытию авиасообщения, он знал, что делает - засовывает палец с солью в рану заложнику, - сделал провокационное заявление Мирослав Гай. - Это такая же тактика, которую РФ использует в Украине с газом".