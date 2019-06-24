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"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
24 июня 2019, 09:24 • 308 • Политика
Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай у себя на страницах в соцсетях обнаружил тех, кто стоит за провокациями в Тбилиси, признав, что это дело рук Украины. При этом он заявил, что когда президент России Владимир Путин принял решение о закрытии авиасообщения с Грузией, то знал, что "засовывает палец с солью в рану заложнику".
Конфликт между Россией и Грузией, спровоцированный на днях радикалами в Тбилиси, выходит уже на международный уровень. Сообщения российских СМИ и рассуждения экспертов о том, что это очень напоминает "майданную" кальку, которую прекрасно обкатали западные "кукловоды" на Украине, в самой Незалежной восприняли по-своему.
Так, украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай у себя на странице в Twitter приписал нам обвинения Украины "в создании русофобских настроений и организации протестов в Грузии". И сделал неожиданное признание, обнаружив тех, кто стоит за провокациями в Тбилиси.
"Ну что же, хорошо. Да, это мы", - подтвердил актёр.
Фото: twitter.com/miroslavgai
На другой своей странице - в соцсети Facebook он разразился постом на тему того, как Россия "обваливает туристический сезон в Грузии", отмечая при этом очевидный факт, на который ранее уже указывали эксперты: экономика страны "остро зависит от туризма".
При этом он считает виновной в случившемся Россию и её президента Владимира Путина, полагая, что Москва с Тбилиси по своим туристам выбрала ту же тактику, что и с Киевом. По газовому транзиту
"Когда Путин принимал решения по закрытию авиасообщения, он знал, что делает - засовывает палец с солью в рану заложнику, - сделал провокационное заявление Мирослав Гай. - Это такая же тактика, которую РФ использует в Украине с газом".
Фото: facebook/Gai Miroslav
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