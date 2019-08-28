"Путин запретил Лукашенко летать на Запад": Эксперт заявил о планах Москвы на Минск

Александр Лукашенко не примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны - в первый день осени вспоминать о событиях будут в Варшаве. Так вот, эксперты полагают, что решение не ехать лидер Белоруссии принял "из-за страха перед российским руководством", пишут "Дни.ру" со ссылкой на главу партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григория Костусева.

"Без их дозволения он не может принять самостоятельное решение и поучаствовать в этом мероприятии в Варшаве", - говорит политик.

Впрочем, Минск всё же будет представлен в Варшаве. На мероприятиях побывает посол Белоруссии Владимир Чушев.

Кстати, белорусское издание UDF.BY, говоря о позиции президента Белоруссии, и вовсе подчёркивает: "Путин запретил Лукашенко летать на Запад". Собственно, Костусев настаивает, что визит Лукашенко в Европу - в ту же Варшаву, мог бы сблизить Минск и Брюссель. И будто бы "Москва видит в этом угрозу".