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"Путин запретил Лукашенко летать на Запад": Эксперт заявил о планах Москвы на Минск

28 августа 2019, 22:24  •  108 • Политика
Эксперт заявил о планах Москвы на Минск в свете событий в Варшаве, где пройдут мероприятия по случаю круглой даты с начала трагических событий Второй мировой войны. "Путин запретил Лукашенко летать на Запад", - настаивает Григорий Костусев.
Александр Лукашенко не примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны - в первый день осени вспоминать о событиях будут в Варшаве. Так вот, эксперты полагают, что решение не ехать лидер Белоруссии принял "из-за страха перед российским руководством", пишут "Дни.ру" со ссылкой на главу партии "Белорусский народный фронт" (БНФ) Григория Костусева.
"Без их дозволения он не может принять самостоятельное решение и поучаствовать в этом мероприятии в Варшаве", - говорит политик.
Впрочем, Минск всё же будет представлен в Варшаве. На мероприятиях побывает посол Белоруссии Владимир Чушев.
Кстати, белорусское издание UDF.BY, говоря о позиции президента Белоруссии, и вовсе подчёркивает: "Путин запретил Лукашенко летать на Запад". Собственно, Костусев настаивает, что визит Лукашенко в Европу - в ту же Варшаву, мог бы сблизить Минск и Брюссель. И будто бы "Москва видит в этом угрозу".
"Путин, возможно, запретил Лукашенко летать на Запад, и тот боится его разгневать", - продолжает гнуть линию Григорий Костусев. К слову, в материале не представлена позиция России. В то же время Москва через официальных лиц неоднократно транслировала устойчивую позицию невмешательства в дела других стран, добавляя, что России выгодно иметь дело с сильными партнёрами, которые развиваются по всем направлениям.

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