"Путин загнал Зеленского в угол": В Сети по-своему оценили разговор Кремля и украинского "офиса"

Первый в текущем году телефонный разговор между президентами России и Украины вряд ли понравился Владимиру Зеленскому. Владимир Путин не только задал своему коллеге из Незалежной прямой вопрос по Донбассу, поинтересовавшись, "намерен ли Киев реально выполнять минские договорённости". Судя по сообщению Кремля, глава государства ещё и отчитал Зеленского, указав "на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны".

Напомним, ранее Зеленский позволил себе в Польше сделать провокационное высказывание о том, что СССР якобы развязал Вторую мировую войну. Это вызвало широкий общественный резонанс, а президента Украины застыдили не только в России, но и в Незалежной, напомнив и о деде-герое.

Научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко уверен, что "логично, своевременно и правильно указать Зеленскому на то, что он допускает кощунственные искажения истории".

Что касается соблюдения минских договорённостей, то и тут вопрос Владимира Путина, который он прямо поставил перед своим коллегой, имеет основания для беспокойства. В частности, тревогу вызывают заявления некоторых украинских политиков.

"Президент России акцентировал важность полной и безусловной реализации минского комплекса мер и решений, принятых на саммитах в "нормандском формате", в том числе в Париже 9 декабря 2019 года", - указывается в сообщении Кремля.

Есть беспокойство и у экспертов. Так, политолог и экономист Александр Дудчак отметил, что "сейчас Киев, судя по всему, вообще ничего не делает", хотя поначалу и показывал процесс разведения сил и средств в регионе. Однако позже украинские военные, наоборот, даже сократили дистанцию с ополченцами.

"Непонятно, пытается ли Украина выполнять то, что она обещала выполнить", - пояснил эксперт в беседе с RT.

В Сети по-своему оценили разговор Кремля и украинского "офиса".

"Владимир Путин загнал Зеленского в угол", - считает Маша Кудинова - @Masha_Kudinova.