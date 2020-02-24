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"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторонний саммит по Сирии
24 февраля 2020, 21:54 • 108 • Политика
Дмитрий Песков рассказал о перспективах проведения саммита глав четырёх государств по вопросу конфликта в Сирии. По словам пресс-секретаря российского президента, Владимир Путин является сторонником такой встречи, но для неё нужно согласовать графики президентов России, Турции, Франции и Германии.
Об отношении Путина к возможной четырёхсторонней встрече по Сирии рассказал персс-секретать российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин". По словам Пескова, российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по Сирии, при необходимости президенты подключаются к обсуждению этой темы.
Например, 21 февраля состоялся телефонный разговор Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Песков охарактеризовал тональность беседы как рабочую, но напомнил, что турецкая сторона по-прежнему не соблюдает условия Сочинских договоренностей.
В результате этого сирийские боевики получают "очень опасные образцы" военной техники и вооружения. Это не позволяет говорить об успешном разведении сил и выводе тяжёлых вооружений, за которые должна была отвечать именно Турция.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что планирует встретиться с главой России Владимиром Путиным, лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель уже 5 марта. Об этом политик заявил в рамках своего выступления в Измире. Согласно предварительным данным, главы государств могут провести четырёхсторонние переговоры в Стамбуле.
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