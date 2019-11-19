"Путин ясно дал понять": Американец назвал два просчёта США с Россией

"Первоначальный акцент Вашингтона после холодной войны на партнёрстве и интеграции в корне неверно истолковывает действительность в России, утверждая, что страна переживает настоящий демократический переход и что она слишком слаба, чтобы противостоять политике США", - такое заявление сделано в статье научного сотрудника Совета по международным отношениям, занимавшего должность старшего директора по России в Совете национальной безопасности при администрации Джорджа Буша-младшего, Томаса Грэма на страницах издания Foreign Affairs.

Автор публикации рассуждает об ошибках, которые делали американские президенты после окончания холодной войны, отмечает, что официальные лица США "не были слепы перед препятствиями на пути демократических реформ или намерениями Путина". Однако для них простых общих интересов было бы недостаточно и они настаивали на том, что партнёрство с Москвой, мол, должно основываться на общих демократических ценностях.

Грэм также напомнил, что в программной статье под названием "Россия на рубеже тысячелетий" "Путин ясно дал понять", что намеревается вернуться к традиционной модели сильного государства.

В то же время автор публикации напоминает, что каждая администрация президента США заверяла американцев в том, что российские лидеры, мол, подвержены "демократическим реформам и процессам". Но стратегия, выбранная Вашингтоном, рухнула.

"Оказалось невозможным преодолеть разрыв между этой иллюзией и всё более авторитарной российской реальностью, - пишет Грэм. - Для Клинтона настал момент истины, когда Ельцин создал новое правительство консерваторов и коммунистов после финансового краха 1998 года в России. Для Буша это произошло, когда Путин расправился с гражданским обществом в ответ на оранжевую революцию в Украине в 2004 году. Для Обамы это произошло, когда Путин объявил в 2011 году, что, занимая пост премьер-министра, он вернётся на пост президента".

Но это оказался, по мнению автора статьи, не единственный просчёт США с Россией. "Вторая ошибочная предпосылка: России не хватало сил, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам", - поясняет свою мысль Грэм.

По его словам, в то время эта идея казалась разумной, когда в 1990-е экономика России сократилась почти на 40 процентов, а армия, "лишенная инвестиций, стала тенью своей прежней личности". При этом и сама страна зависела от финансовой поддержки Запада.