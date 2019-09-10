"Путин взялся за старое" – под дулами автоматов и с войсками: Украинка разложила Киеву "формулу Штайнмайера"

Украинский политолог Олеся Яхно-Белковская призвала Киев одуматься и не поддаваться на "обманчивые" послабления Кремля, связанные с обменом удерживаемых лиц. По ее словам, "Путин взялся за старое" и вновь настойчиво продвигает "формулу Штайнмайера".

По ее мнению, несколько лет назад Киеву удалось "отбиться" от данного формата, но Москва вновь и вновь предлагает его реализовать. Как полагает украинка, Киеву этот формат невыгоден, поскольку в Донбассе все останется по-прежнему.

"Россия не только хочет избежать ответственности за преступления, но и сохранить свой контроль над этими территориями (в том числе через проведение выборов до выполнения пунктов по безопасности)", - утверждает она на странице в Facebook.

скриншот facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya

После этого, убеждена Яхно-Белковская, особый статус региона используют "для навязывания федерализации, после чего вопрос с Украиной для Кремля будет решен".

Напомним, что "формула Штайнмайера", которую так опасается политолог, определяет механизм введения закона об особом статусе Донбасса. Следование этой формуле возможно только при наличии конституционной основы в виде поправки в основной закон Украины.