"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ

Эксперт по России Бернард Мор разгадал тайну таёжных фотографий президента РФ. Он поделился мнением, почему российский лидер проводит выходные в тайге и в сопровождении министра обороны. "Путин высоко возносится", - считает Мор.

Мнение Мора опубликовано на страницах норвежского издания VG. В начале статьи говорится о серии душевных фотографий, на которых запечатлено, как Путин провёл выходные в Сибири. И их размещение в СМИ - не случайность.

Мор отметил, что снимки такого рода публикуются раз в год. Их главная идея - продемонстрировать, что Владимир Путин бодр, здоров, находится в прекрасной для своих лет форме.

"Настоящий русский мужик, который способен на активный отдых в лесах и полях", - подчёркивает эксперт по России.

При этом реакция в российских СМИ на такие фотографии различается. Норвежец заметил, что лояльные журналисты подают информацию "таким вы нашего президента ещё не видели". Оппозиционные считают, сколько стоила одежда Путина и почему он предпочёл именно её. Цель таких публикаций - подчеркнуть разницу между президентом и рядовыми гражданами, уверен Мор.

Эксперт предположил, почему в подобных поездках президента России сопровождает Сергей Шойгу. По словам Мора, глава Минобороны рядом - это "один из значительнейших элементов имиджа Путина", гарантия безопасности.

"В России Путин высоко возносится над всей остальной политической жизнью страны", - отмечает Мор в конце статьи.

Эксперт по России добавляет, что российский лидер должен восприниматься соотечественниками как отец нации и как человек, который может управлять государством ещё много лет.