"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь

Трогательные фото российского лидера Владимира Путина с детьми во время его поездок по стране вызвали в украинских медиа собственную трактовку. Здесь обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "‏Путин вынужден скрывать семью".

Украинские медиа в поисках очередной сенсации изучили трогательные фотографии, на которых запечатлен российский лидер Владимир Путин с детьми во время его поездок по стране. И пришли к выводу, что охрана главы государства якобы подвозит ему "одного и того же ребенка с таким же, как у Владимира Владимировича Путина цветом волос".

На основании этого в украинских медиа обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "Путин вынужден скрывать семью" и даже, мол, "дошел до паранойи".

"Только так он может видеться со своей дочерью", - пишет в Twitter Європейський вибір, рассказывая о встречах главы государства с народом.