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"‏Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь

29 января 2019, 08:54  •  164 • Политика
Трогательные фото российского лидера Владимира Путина с детьми во время его поездок по стране вызвали в украинских медиа собственную трактовку. Здесь обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "‏Путин вынужден скрывать семью".
Украинские медиа в поисках очередной сенсации изучили трогательные фотографии, на которых запечатлен российский лидер Владимир Путин с детьми во время его поездок по стране. И пришли к выводу, что охрана главы государства якобы подвозит ему "одного и того же ребенка с таким же, как у Владимира Владимировича Путина цветом волос".
На основании этого в украинских медиа обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "Путин вынужден скрывать семью" и даже, мол, "дошел до паранойи".
"Только так он может видеться со своей дочерью", - пишет в Twitter Європейський вибір, рассказывая о встречах главы государства с народом.
Путин вынужден скрывать семью.
И руководствуясь правилом - "разведчик не имеет права на ошибку", он дошёл до паранойи.
На "стихийные" встречи с народом, ФСО часто подвозит одного и того же ребёнка с таким же как у ВВП цветом волос.
Только так он может видится со своей дочерью. pic.twitter.com/ft9IoLKZi4
— Європейський вибір (@European_choice) 28 января 2019 г.

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