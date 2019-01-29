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"Путин вынужден скрывать семью": Украинские медиа обнаружили у президента России маленькую дочь
29 января 2019, 08:54 • 164 • Политика
Трогательные фото российского лидера Владимира Путина с детьми во время его поездок по стране вызвали в украинских медиа собственную трактовку. Здесь обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "Путин вынужден скрывать семью".
Украинские медиа в поисках очередной сенсации изучили трогательные фотографии, на которых запечатлен российский лидер Владимир Путин с детьми во время его поездок по стране. И пришли к выводу, что охрана главы государства якобы подвозит ему "одного и того же ребенка с таким же, как у Владимира Владимировича Путина цветом волос".
На основании этого в украинских медиа обнаружили у президента России маленькую дочь и пришли к выводу, что "Путин вынужден скрывать семью" и даже, мол, "дошел до паранойи".
"Только так он может видеться со своей дочерью", - пишет в Twitter Європейський вибір, рассказывая о встречах главы государства с народом.
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