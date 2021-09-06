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"Путин выходит на охоту": The Telegraph призвала Великобританию молиться

06 сентября 2021, 18:40  •  77 • В мире
Автор британской The Telegraph призывает соотечественников молиться, чтобы зима в стране была тёплой. "Путин выходит на охоту" - так иносказательно он выразил опасения по поводу того, что королевству может не хватить газа для отопления в холодное время года.
Хранилища Европы пустеют, а цены на газ бьют рекорды. Журналист The Telegraph Амброуз Эванс-Причард убеждён, что это связано с действиями России. В своей статье он не скрывает опасений: королевство в страхе замерло перед зимой.
Всё дело в том, поясняет автор, что русские ограничивают сезонные потоки газа. Он это выразил иносказательно: "Путин выходит на охоту". По мнению автора, из-за такого манёвра Москвы сильно истощившиеся хранилища Великобритании находятся на грани. А в будущем это может привести к повышению цен на отопление для британцев и, вероятно, политической бурей.
Британец, продолжая свою мысль о "злостных русских", отмечает, что Москва это делает, чтобы продавить свою волю по поводу "Северного потока - 2".
Соединённое Королевство не является мишенью этого геостратегического манёвра, полагает Эванс-Причард, однако оно тоже может пострадать, поскольку оно сократило мощности газохранилищ до минимального уровня, чтобы уменьшить расходы.
При этом, подчёркивает автор, ситуация близка критической, и в королевстве не исключают варианта перехода на, казалось бы, уже забытый уголь.
СПГ, судя по его рассуждениям, также не спасение для Великобритании: азиатский рынок переключил на себя основные потоки.
"Если Россия не начнёт поставлять газ в нормальных объёмах в ближайшее время, Соединённому Королевству нужно будет молиться о том, чтобы предстоящая зима оказалась мягкой", - резюмирует обозреватель.

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