"Путин, введи войска": разнос министров на закрытом совещании у президента раскрыл глаза многим

Владимир Путин уверен, что рост цен в России на основные продукты питания, произведённые игроками нашего рынка, стал возможен лишь по экономическим причинам. Риски вовремя не заметили, в результате по цепочке пошло удорожание. И происходило это при огромном собственном урожае.

"Вы мне сказали: «Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется», - обратился Путин к министрам экономического развития и сельского хозяйства в закрытой части совещания. - Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано. И вы, и Решетников! Но мы здесь сидим для того, чтобы думать о том, как другие люди питаются! Значит, мука выросла почти на 13%... А это кто? Что, я не знаю, что ли, кто вывозит? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно, вот о чём речь!"

Говорил Владимир Путин и о росте цен на сахар - более чем на 70%! Отметил колебания в цене на другие продукты питания. И доклад министра экономического развития России Максима Решетникова Путин и вовсе посчитал примером неэффективной работы, о чём в том числе сообщает "Радио КП":

"Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растёт, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь".

После сказанного президентом и представления отповеди в закрытой части совещания комментариев появилось великое множество. Так, автор канала "Полоротов.тхт" отметил: "Сегодня понял, что сосиски меньше 200 рублей не стоят. Путин, введи войска". А политолог Марат Баширов в своём канале добавил:

"Проблема в том, что не было риск-менеджмента от ФОИВов и, соответственно, мер ограничений".

Кстати, Владимир Путин дал Решетникову неделю, чтобы стабилизировать ситуацию. Журналист Ксения Собчак поспешила встать на сторону министра:

"Решетников должен сделать за неделю то, что почему-то некоторые не могут сделать годами (извините, уже десятилетиями), единственное, что может предпринять правительство, - это ввод госрегулирования цен на продукты".

Ксении Собчак госрегулирование не нравится. В своём посте она тут же начинает пугать людей дефицитом, отмечая, что это последствие, которое "из практики известно".