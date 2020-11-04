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"Путин, введи войска!" Дональду Трампу напомнили о плане "Б" на фоне бунта в США
04 ноября 2020, 21:30 • 57 • Политика
Президент США Дональд Трамп, завершая голосование, объявил о своей победе. Мол, все готовимся к празднованию. То же самое сделал и Джо Байден. Между тем простые американцы, ещё до окончательного подсчёта голосов, начали бунты. На фоне протестов Трампу напомнили о плане "Б", вывесив плакат: "Путин, введи войска!"
Об итогах голосования говорить пока рано. В течение нескольких дней будут подсчитывать почтовые голоса, да и сейчас кандидаты от Республиканской и Демократической партий идут почти вровень. США расколоты - это совершенно ясно. И победа любого политика повлечёт за собой бунты.
Собственно, столкновения уже начались. Так, демонстранты в Портленде с выкриками "К чёрту Дональда Трампа!" сожгли американский флаг. После чего полиция стала разгонять акцию протеста и задержала несколько человек. Протесты в Вашингтоне, судя по видео, собрали сотни человек. В паре кварталов от Белого дома и вовсе случилась вооружённая стычка, в результате поножовщины пострадали четыре человека - трое мужчин и одна женщина.
Эксперты уверены, что демократы в случае победы Трампа тут же начнут активные столкновения. Но и республиканцы запросто могут перейти в наступление, если победит Байден. Словом, политический раскол вполне может грозить гражданской войной. И на этом фоне горько звучит шутка "Орды", быстро ставшая вирусной. Мол, дорогой Дональд Трамп, напоминаем тебе о плане "Б". Каком именно? Том самом, где на фасаде Белого дома появится плакат с просьбой о помощи: "Путин, введи войска!"
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