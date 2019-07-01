"Путин вскочил со своего места" при звуках гимна Украины. "Селюкам" пришлось разъяснять решение президента России

Президент России Владимир Путин поразил Украину своей реакцией на прозвучавший на Европейских играх в Минске украинский гимн. Глава государства проявил уважение к украинскому атлету, встав во время церемонии награждения. На Украине же средства массовой информации дают трактовку, удобную для себя.

"...Когда зазвучал гимн Украины, Путин вскочил со своего места и встал по стойке смирно. А все присутствующие, в том числе и спортсмены РФ, подпевали", - такие сообщения появились в СМИ вместе с видео поступка Путина.

Журналист Юлия Витязева в своем комментарии отмечает: "То, что воспитанные люди при звуках чужого гимна встают, а не скачут, как стадо бабуинов, селюкам невдомек".

Напомним, Европейские игры в Минске стали триумфом российских спортсменов. С другой стороны, на лидирующих позициях, в том числе оказались украинские и белорусские спортсмены.

Приводит Витязева и оригинал сообщений в украинских СМИ.

Фото: Twitter/Юлия Витязева

Надо сказать, реакцию журналиста разделили и другие пользователи. Почему украинские СМИ так удивились тому, что Путин встал при звуках гимна Украины, так и неясно. Богранц пишет, что мы наблюдаем "детские жалкие пэрэмоги".

Фото: Twitter/Богранц

А Евгений Иванов с своем посте добавляет, что реакция Путина не единична. Тоже самое сделали и белорусы.

Фото: Twitter/Евгений Иванов