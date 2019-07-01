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"Путин вскочил со своего места" при звуках гимна Украины. "Селюкам" пришлось разъяснять решение президента России
01 июля 2019, 13:39 • 153 • Политика
Президент России Владимир Путин "вскочил со своего места", услышав звуки гимна Украины. Именно так трактовали события в украинских СМИ, после чего журналисту Юлии Витязевой пришлось разъяснять "селюкам" решение президента России.
Президент России Владимир Путин поразил Украину своей реакцией на прозвучавший на Европейских играх в Минске украинский гимн. Глава государства проявил уважение к украинскому атлету, встав во время церемонии награждения. На Украине же средства массовой информации дают трактовку, удобную для себя.
Журналист Юлия Витязева в своем комментарии отмечает: "То, что воспитанные люди при звуках чужого гимна встают, а не скачут, как стадо бабуинов, селюкам невдомек".
Напомним, Европейские игры в Минске стали триумфом российских спортсменов. С другой стороны, на лидирующих позициях, в том числе оказались украинские и белорусские спортсмены.
Приводит Витязева и оригинал сообщений в украинских СМИ.
Фото: Twitter/Юлия Витязева
Надо сказать, реакцию журналиста разделили и другие пользователи. Почему украинские СМИ так удивились тому, что Путин встал при звуках гимна Украины, так и неясно. Богранц пишет, что мы наблюдаем "детские жалкие пэрэмоги".
Фото: Twitter/Богранц
А Евгений Иванов с своем посте добавляет, что реакция Путина не единична. Тоже самое сделали и белорусы.
Фото: Twitter/Евгений Иванов
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