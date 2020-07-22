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"Путин всех удивил": как менялся облик президента за 20 лет у власти
22 июля 2020, 15:00 • 195 • Политика
В большой политике мы наблюдаем Владимира Путина с августа 1999 года и сегодня вполне можем подвести свой итог о том, как менялся облик президента России за годы работы в должности. Стоит отметить, что уже в первые несколько месяцев работы "Путин всех удивил", на что указывают и политические обозреватели.
Попытку оценить изменения в облике Владимира Путина предприняли авторы канала "В политике". В колонке авторы обращаются сначала к августу 1999 года, отмечая, что тогда Путин был для широкой общественности совершенно новым политиком. И в течение нескольких месяцев ему удалось не просто обратить на себя внимание, а добиться лояльности людей. Как это произошло?
"За 4 последующих месяца Владимир Путин смог набрать такую популярность, что этим всех удивил, - отмечают авторы. - Кроме того, что он выглядел на фоне Ельцина значительно привлекательнее, все заметили, как он проявил себя в борьбе с сепаратистскими настроениями, что привело к окончанию войны на Кавказе".
Когда Путин только пришёл к власти, в число его основных задач входили экономический рост и борьба за единство страны - против сепаратистских настроений. После разрухи 90-х экономическое возрождение удалось. Отладка экономики происходит и сегодня.
"Конечно в стабилизации бюджетной политики, поддержке реального сектора экономики и ВПК большая заслуга правительства Примакова, но и после него Путин остался верен этому направлению, - полагают авторы колонки. - В начале своей карьеры Путин позиционировал себя как либерал. Он и сейчас является либералом".
Либеральная часть политики Путина, как считают авторы колонки, касается подходов к развитию экономики. За годы правления несколько изменилась кадровая политики. Если ранее предпочтение на руководящих постах отдавалось силовикам, то теперь удалось вырастить и молодых технократов.
"В чём-то Путин не изменил свои взгляды, в чем-то они претерпели изменения. Он обычный человек, - отмечают авторы колонки. - У каждого из нас с опытом взгляды на что-то меняются. Единственное, в чем его взгляды не изменились, это то, что Россия должна стать сильной страной с развитой экономикой и занять достойное место на международной арене".
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