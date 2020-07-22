Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

"Путин всех удивил": как менялся облик президента за 20 лет у власти

22 июля 2020, 15:00  •  195 • Политика
В большой политике мы наблюдаем Владимира Путина с августа 1999 года и сегодня вполне можем подвести свой итог о том, как менялся облик президента России за годы работы в должности. Стоит отметить, что уже в первые несколько месяцев работы "Путин всех удивил", на что указывают и политические обозреватели.
Попытку оценить изменения в облике Владимира Путина предприняли авторы канала "В политике". В колонке авторы обращаются сначала к августу 1999 года, отмечая, что тогда Путин был для широкой общественности совершенно новым политиком. И в течение нескольких месяцев ему удалось не просто обратить на себя внимание, а добиться лояльности людей. Как это произошло?
"За 4 последующих месяца Владимир Путин смог набрать такую популярность, что этим всех удивил, - отмечают авторы. - Кроме того, что он выглядел на фоне Ельцина значительно привлекательнее, все заметили, как он проявил себя в борьбе с сепаратистскими настроениями, что привело к окончанию войны на Кавказе".
Когда Путин только пришёл к власти, в число его основных задач входили экономический рост и борьба за единство страны - против сепаратистских настроений. После разрухи 90-х экономическое возрождение удалось. Отладка экономики происходит и сегодня.
"Конечно в стабилизации бюджетной политики, поддержке реального сектора экономики и ВПК большая заслуга правительства Примакова, но и после него Путин остался верен этому направлению, - полагают авторы колонки. - В начале своей карьеры Путин позиционировал себя как либерал. Он и сейчас является либералом".
Либеральная часть политики Путина, как считают авторы колонки, касается подходов к развитию экономики. За годы правления несколько изменилась кадровая политики. Если ранее предпочтение на руководящих постах отдавалось силовикам, то теперь удалось вырастить и молодых технократов.
"В чём-то Путин не изменил свои взгляды, в чем-то они претерпели изменения. Он обычный человек, - отмечают авторы колонки. - У каждого из нас с опытом взгляды на что-то меняются. Единственное, в чем его взгляды не изменились, это то, что Россия должна стать сильной страной с развитой экономикой и занять достойное место на международной арене".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



195
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 11:00
Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 июля 2020, 03:00
"Будет страшная война": Россию заставят спасти США
19 июля 2020, 00:00
Эта зараза 10 лет тянется с Украины: Клинтон, Меркель, Медведев, Путин - все под подозрением
17 июля 2020, 19:00
"Пока-пока, Украина": Немцы заочно попрощались с Незалежной, увидев технику в Крыму
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
19 июля 2020, 11:00
"Северный поток - 2" могут принести в жертву США: раскрыты последствия для Европы
17 июля 2020, 02:00
Перебросите ракеты под бок России - ждите ответа: ЕС получил жёсткое предупреждение. Пока от МИД
20 июля 2020, 04:00
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.