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"Путин вот-вот нападёт": Украинский политолог об истерике Киева

16 декабря 2021, 17:05  •  302 • Политика
Украинский политолог Михаил Погребинский высказался об истерике Киева в преддверии якобы готовящегося вторжения России в Незалежную: "Путин вот-вот нападёт".
Россию активно принуждают к войне. Под финал года зарубежные СМИ, европейские и американские политики и эксперты в один голос твердят, что Москва якобы собирается захватить Украину, передала ведущая Царьграда Елена Афонина в программе "Не могу молчать".
Более того, министр по делам ветеранов Незалежной Юлия Лапутина в интервью британскому телеканалу Sky News и вовсе допустила скорое начало Третьей мировой.
В Киеве, судя по данным местных изданий, похоже, вовсю готовятся именно к такому сценарию. Глава столичного департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук в комментарии для "ТСН" рассказал о плане защиты граждан на случай вторжения русских.
Городские власти к Новому году собираются включить и сирены воздушной тревоги в рамках учений. Проводят и проверку бомбоубежищ - причём не только специалисты, но и журналисты.
Ситуацию в беседе с ведущей "Первого русского" оценил украинский политолог, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Он рассказал о том, что доводят до людей власти Незалежной:
Некоторые говорят, что мы уже семь или восемь лет воюем. А другие говорят, что вот-вот [президент России Владимир] Путин нападёт. Но это не мешает им каждый день воровать. Что называется - обед по расписанию.

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