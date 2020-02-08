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"Путин во всём виноват" работало при Порошенко. А при Зеленском истерия спадёт - Малофеев

08 февраля 2020, 02:24  •  65 • Политика
В эфире программы "Время покажет" заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Константин Малофеев заметил, что тема "Путин во всём виноват" уже всем поднадоела. Так, Великобритания заявила, что готова отменить ряд санкций, другие европейские страны заинтересованы в "Северном потоке - 2" и даже у Украины уже не получается так играть на этой теме - при Зеленском истерия спала.
Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" обратил внимание на последние заявления госсекретаря США Майка Помпео, который "не очень знает, где находится Украина и зачем она нужна".
"Смотрите, что происходит в Европе. Они уже не собираются спонсировать дальнейшую волну русофобии, потому что они хотят с Россией строить "Северный поток - 2". Уже давний-давний наш враг, такой пещерный, Англия, и та заявляет, что нам тут не хватает кое-чего, поэтому на эти товары мы сейчас отменим санкции", - говорит Малофеев.
Он напоминает, что ещё недавно Лондону "было страшно", особенно после того как "Скрипаль и хомячок были отравлены на скамейке".
"Они в этой связи собирались никогда в жизни с нами не разговаривать. А сейчас вот они уже готовы. Поэтому, в общем, конечно, спрос упал. Поэтому сейчас надо менять что-то. Русский мир уже не так пугает, потому что Россия никуда не движется, Россия ничего не завоёвывает. Нельзя постоянно кричать "волки", потому что уже никто не реагирует", - считает Малофеев.
Замглавы ВРНС добавляет, что если нет угрозы, то тогда зачем консолидироваться вокруг той или иной украинской власти.
"Они сразу тогда распадаются, и у них начинается борьба всех со всеми. Порошенко объединял всех гораздо эффективнее, он кричал каждый день о том, что Путин во всём виноват. У Зеленского это получается хуже, потому что уже никто не слушает, да и к власти он пришёл с другими лозунгами. Поэтому я думаю, что потихонечку истерия, конечно, будет спадать", - предсказал Малофеев.

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