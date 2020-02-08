"Путин во всём виноват" работало при Порошенко. А при Зеленском истерия спадёт - Малофеев

Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" обратил внимание на последние заявления госсекретаря США Майка Помпео, который "не очень знает, где находится Украина и зачем она нужна".

"Смотрите, что происходит в Европе. Они уже не собираются спонсировать дальнейшую волну русофобии, потому что они хотят с Россией строить "Северный поток - 2". Уже давний-давний наш враг, такой пещерный, Англия, и та заявляет, что нам тут не хватает кое-чего, поэтому на эти товары мы сейчас отменим санкции", - говорит Малофеев.

Он напоминает, что ещё недавно Лондону "было страшно", особенно после того как "Скрипаль и хомячок были отравлены на скамейке".

"Они в этой связи собирались никогда в жизни с нами не разговаривать. А сейчас вот они уже готовы. Поэтому, в общем, конечно, спрос упал. Поэтому сейчас надо менять что-то. Русский мир уже не так пугает, потому что Россия никуда не движется, Россия ничего не завоёвывает. Нельзя постоянно кричать "волки", потому что уже никто не реагирует", - считает Малофеев.

Замглавы ВРНС добавляет, что если нет угрозы, то тогда зачем консолидироваться вокруг той или иной украинской власти.

"Они сразу тогда распадаются, и у них начинается борьба всех со всеми. Порошенко объединял всех гораздо эффективнее, он кричал каждый день о том, что Путин во всём виноват. У Зеленского это получается хуже, потому что уже никто не слушает, да и к власти он пришёл с другими лозунгами. Поэтому я думаю, что потихонечку истерия, конечно, будет спадать", - предсказал Малофеев.