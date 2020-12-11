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"Путин в ярости": NI предсказал "интересную" ситуацию у границ России

11 декабря 2020, 11:50  •  151 • В мире
The National Interest опубликовал статью под названием "Путин в ярости: "тридцать иностранных самолётов-шпионов" приблизились к границе с Россией". В ней автор не только рассказал об итогах иностранной разведки с воздуха у российских границ, но и предсказал здесь же "интересную" ситуацию.
Ранее сообщалось, что только в этом году у российских границ действовало свыше 1300 иностранных самолётов-разведчиков. А позже пришла информация, что лишь за одну неделю у наших границ крутилось 36 воздушных "шпионов".
На эти цифры обратил в своей публикации для The National Interest писатель Питер Сучиу. В статье под названием "Путин в ярости: "тридцать иностранных самолётов-шпионов" приблизились к границе с Россией" он обратил внимание на то, что наша страна "безусловно, следит за самолётами, которые пролетали над водами Балтийского, Баренцева и Чёрного морей у границ западной России, а также над Японским морем и западной частью Тихого океана на Дальнем Востоке России".
В том числе в публикации отмечается, что полёты иностранных самолётов-разведчиков отслеживались отечественными радиолокационными станциями, и никаких нарушений государственной границы допущено не было.
Цитируя выдержки из российских СМИ о том, с помощью каких самолётов, какую иностранную шпионскую технику и в каком количестве Россия перехватила, автор статьи внезапно напомнил о том, что "последний Су-35 поступил в серийное производство в 2007 году", а его мощные двигатели "поддерживают суперкрейсерскую скорость".
"То есть способность поддерживать сверхзвуковой полёт без использования форсажных камер, - приходит к выводу Питер Сучиу. - Это могло позволить ему относительно легко "поймать" большинство самолётов-разведчиков".
Впрочем, как считает автор статьи, и это "вряд ли заставит Соединённые Штаты или другие державы НАТО прекратить такое патрулирование нейтральных вод". Писатель предсказывает, что "ситуация определённо может стать более "интересной".
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