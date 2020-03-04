"Путин в состоянии паники и страха захватил Крым": Турецкие СМИ превзошли коллег с Украины

На фоне обострения в сирийской провинции Идлиб и проблем в отношениях Турции и России турецкое издание Daily Sabah опубликовало статью про "аннексию" Крыма. Из материала газеты следует, что президент России Владимир Путин захватил полуостров "в состоянии паники и страха".

Начинается статья с упоминания того, что в марте Россия празднует "День воссоединения Крыма с Россией". Однако на самом деле это была "незаконная аннексия", ошарашивает читателя "внезапным откровением" турецкая газета.

По мнению Daily Sabah, российского лидера очень напугал госпереворот на Украине, который издание называет "революцией". От этого президент России якобы впал в панику, решив, что он следующий в очереди на свержение, а потому решился на "аннексию" Крыма.

Он жил в состоянии паники и страха перед тем, что ему выроет политическую могилу украинская революция, если она продолжится и победит, - пишет Daily Sabah.

Далее газета и вовсе живописует апокалипсическую картину. Сообщается, что под управлением России в Крыму якобы нарушаются права человека, а также проводятся незаконные аресты и пытки. При этом большинство пострадавших - это мусульмане, подчёркивает Daily Sabah.

Стоит отметить, что похожие материалы регулярно публикуются в украинских СМИ. Однако даже в Киеве никто не доходил до того, чтобы утверждать, что "Путин захватил Крым в состоянии страха и паники".