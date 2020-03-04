Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МОК решил не оправдываться? В организации молчат о поддельных подписях Родченков...
Почему у России нет истребителей пятого поколения?
"Власти скрывают эпидемию коронавируса в Москве"? Блогеры раскрыли наг...
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ ...
Главная / Политика

"Путин в состоянии паники и страха захватил Крым": Турецкие СМИ превзошли коллег с Украины

04 марта 2020, 11:35  •  37 • Политика
В связи с ухудшением отношений России и Турции из-за обострения ситуации в Идлибе турецкое издание Daily Sabah опубликовало материал о том, как Путин "в состоянии паники и страха" захватил Крым. Такого ни разу не писали даже в украинских СМИ.
На фоне обострения в сирийской провинции Идлиб и проблем в отношениях Турции и России турецкое издание Daily Sabah опубликовало статью про "аннексию" Крыма. Из материала газеты следует, что президент России Владимир Путин захватил полуостров "в состоянии паники и страха".
Начинается статья с упоминания того, что в марте Россия празднует "День воссоединения Крыма с Россией". Однако на самом деле это была "незаконная аннексия", ошарашивает читателя "внезапным откровением" турецкая газета.
По мнению Daily Sabah, российского лидера очень напугал госпереворот на Украине, который издание называет "революцией". От этого президент России якобы впал в панику, решив, что он следующий в очереди на свержение, а потому решился на "аннексию" Крыма.
Он жил в состоянии паники и страха перед тем, что ему выроет политическую могилу украинская революция, если она продолжится и победит, - пишет Daily Sabah.
Далее газета и вовсе живописует апокалипсическую картину. Сообщается, что под управлением России в Крыму якобы нарушаются права человека, а также проводятся незаконные аресты и пытки. При этом большинство пострадавших - это мусульмане, подчёркивает Daily Sabah.
Стоит отметить, что похожие материалы регулярно публикуются в украинских СМИ. Однако даже в Киеве никто не доходил до того, чтобы утверждать, что "Путин захватил Крым в состоянии страха и паники".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



37
Источник
Похожие новости
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
04 марта 2020, 05:35
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам России о пенсии, люди в гневе
04 марта 2020, 09:35
"Путин переиграл Эрдогана и будет смеяться последним": Норвежские СМИ о ситуации в Идлибе
04 марта 2020, 09:35
"Завтра отправим Незнайку обратно на Луну": Власти Украины послали старого премьера и выбрали нового
04 марта 2020, 00:35
Трамп принял предложение Путина: В ближайшее время будет согласована встреча "ядерной пятёрки" - Лавров
04 марта 2020, 00:35
"Пенсионная реформа неэффективна": Экономист заявил о нарушенных связях зарплаты с пенсией
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 марта 2020, 04:35
Украинская разработка не уберегла танки Турции от полного уничтожения
04 марта 2020, 02:35
Новый "лидер" по заболеваемости потеснил Китай? Что известно о коронавирусе...
04 марта 2020, 07:35
Эрдогану не удалось договориться в обход России: Как Иран развеял домыслы, объяснил Б...
04 марта 2020, 00:30
«Ранее подобные машины не выпускались»: чем уникален новейший российский бронеавтомоб...
04 марта 2020, 05:35
"Ну и жестокость нечеловеческая": Минтруд будет напоминать гражданам России...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2020, 11:58
Уникальная тактика российского спецназа в Сирии поразила мировое сообщество
02 марта 2020, 15:35
Военкор Поддубный назвал "самое важное сообщение последних суток". Турции пора бояться?
27 февраля 2020, 14:54
Помпео дали дельный совет: США потребовали вернуть Крым Украине, русские ответили пословицей
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил турок после обстрела самолётов ВКС РФ
29 февраля 2020, 05:54
Путин наказал Эрдогана в Сирии (Telegram. Обзор)
03 марта 2020, 00:35
"Достоевский никому не должен": Олигарх погасил долги писателя в немецком казино - СМИ
27 февраля 2020, 01:54
Даже повод не нужен: Турция собралась закрыть Босфор для России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.