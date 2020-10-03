|
"Путин в печали? Хм": Перепуганные шведы выгнали танки из-за "российской угрозы"
03 октября 2020, 14:50 • 280 • Политика
Перепуганные шведские военные выгнали танки на улицы из-за возможной российской угрозы. Паника Стокгольма начинает вызывать вопросы даже у журналистов.
Шведское издание Aftonbladet обратило внимание на экстренную переброску танкового подразделения. В августе шведские военные вместе с техникой переправились на остров Готланд в Балтийском море, причём солдаты плыли на одном пароме с обычными туристами.
Вице-адмирал Ян Тернквист заявил, что "это не учения, всё серьёзно", а официальный представитель вооружённых сил Швеции Магнус Линдстедт добавил, что речь идёт о подготовке "операции экстренного реагирования" для защиты от "российской агрессии".
Автор статьи Петер Кадхаммар попытался выяснить у Минобороны, зачем понадобились танки на Готланде, однако военное ведомство от комментариев отказалось. В конечном итоге ему удалось связаться с полковником Маттиасом Ардином, который объяснил ситуацию: шведские военные должны были "заявить о своём присутствии". Кадхаммар перевёл это заявление для своих читателей: "Швеция играет мускулами", пытаясь напугать Россию.
280
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2020, 23:20
|
27 сентября 2020, 21:20
|
28 сентября 2020, 01:55
|
27 сентября 2020, 21:20
|
01 октября 2020, 01:25
|
27 сентября 2020, 22:15
|
01 октября 2020, 03:15