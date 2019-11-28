"Путин в отставку - через 2 часа придумают нового врага": В прямом эфире журналист и политик схлестнулись из-за российского газа

Нешуточные страсти разгорелись из-за российского газа в прямом эфире украинского телеканала NewsOne. Здесь схлестнулись в словесной дуэли местный журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко.

Журналист возмутился тем, что из-за политики Киева украинцы вынуждены переплачивать за коммуналку.

"Вы можете платить на четверть меньше от этой суммы, но вам не позволяют, поскольку у нас звучат такие реплики, что "Путин у нас из-за этого военные базы разместит", - не сдерживает иронии Молчанов.

Сам он считает, что необходимо возобновить прямые поставки газа из России, объясняя, что сейчас вся Украина "переплачивает миллиарды".

"Украинцы переплачивают за стопку бумажек. Как объяснить это, кроме как коррупцией? Обогащением на людях? - недоумевает гость в студии. - Даже если Путин уйдёт в отставку, они же через 2 часа придумают нового врага".

Розенко же попытался было заявить, что прямые поставки газа из России не позволят снизить цифры в платёжках украинцев. Однако журналист - всё так же, с улыбкой - поинтересовался: "У нас порохоботство в этой стране закончится?"

"У нас сформировался кластер людей, которые не могут жить без войны", - добавил также Молчанов.