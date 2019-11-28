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"Путин в отставку - через 2 часа придумают нового врага": В прямом эфире журналист и политик схлестнулись из-за российского газа

28 ноября 2019, 17:24  •  69 • Политика
Украинский журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко схлестнулись в прямом эфире украинского телеканала из-за российского газа. Журналист заявил, что из-за политики Киева украинцы вынуждены на четверть больше платить за коммуналку. "Даже если Путин уйдёт в отставку, они же через 2 часа придумают нового врага", - возмутился Молчанов "порохоботством" в стране. Политик же попытался заверить, что даже прямые поставки газа из России снизить цифры в платёжках украинцев не дадут.
Нешуточные страсти разгорелись из-за российского газа в прямом эфире украинского телеканала NewsOne. Здесь схлестнулись в словесной дуэли местный журналист Юрий Молчанов и бывший вице-премьер страны Павел Розенко.
Журналист возмутился тем, что из-за политики Киева украинцы вынуждены переплачивать за коммуналку.
"Вы можете платить на четверть меньше от этой суммы, но вам не позволяют, поскольку у нас звучат такие реплики, что "Путин у нас из-за этого военные базы разместит", - не сдерживает иронии Молчанов.
Сам он считает, что необходимо возобновить прямые поставки газа из России, объясняя, что сейчас вся Украина "переплачивает миллиарды".
"Украинцы переплачивают за стопку бумажек. Как объяснить это, кроме как коррупцией? Обогащением на людях? - недоумевает гость в студии. - Даже если Путин уйдёт в отставку, они же через 2 часа придумают нового врага".
Розенко же попытался было заявить, что прямые поставки газа из России не позволят снизить цифры в платёжках украинцев. Однако журналист - всё так же, с улыбкой - поинтересовался: "У нас порохоботство в этой стране закончится?"
"У нас сформировался кластер людей, которые не могут жить без войны", - добавил также Молчанов.

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