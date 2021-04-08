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"Путин в ловушке"? Что пьёт этот репортёр?": Британцы подняли на смех Daily Express
08 апреля 2021, 15:50 • 255 • Политика
Жители Великобритании подняли на смех газету Daily Express, которая выпустила материал с грозным заголовком "Путин в ловушке". Воинственный тон статьи только развеселил читателей: "Путин в ловушке"? Что пьёт этот репортёр?".
Журналист британской Daily Express Каллум Хоар заявил, что скоро Украина сможет защитить себя от "агрессии" России в Чёрном и Азовском морям благодаря совместному проекту с Великобританией по строительству военных кораблей. Первые два корабля будут построены в Соединённом Королевстве, а остальные шесть - на Украине.
Хоар отметил, что украинская стратегия предусматривает создание небольших скоростных и манёвренных кораблей с пушками и ракетами, которые смогут действовать как на мелководье Азовского моря, так и в Чёрном море. Идея заключается в том, что маленькие и юркие цели трудно поражать, а если их оснастить эффективными ракетными системами, то они будут представлять серьёзную угрозу.
Речь, по всей видимости, идёт о концепции "москитного флота", о которой в последние годы говорят украинские военные. Свою статью Хоар озаглавил весьма провокационно: "Путин в ловушке: Великобритания построит военные корабли для Украины, так как эксперт предупреждает о конфликте с Россией", пишет ИноСМИ.
Отметим, что читатели газеты не приняли всерьёз слова журналиста. Они считают, что украинский флот не идёт ни в какое сравнение с русским. И восемь кораблей этого не изменят.
Пользователь PeteWal призвал британские власти взять у украинцев деньги вперёд. В противном случае есть риск, что они не будут расплачиваться за корабли.
А RudeBoy не понимает, зачем Украине покупать корабли у технически отсталой Великобритании, которая утратила все лидирующие позиции после десятилетий прозябания в "технически неграмотном ЕС".
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