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"Путин в ловушке"? Что пьёт этот репортёр?": Британцы подняли на смех Daily Express

08 апреля 2021, 15:50  •  255 • Политика
Жители Великобритании подняли на смех газету Daily Express, которая выпустила материал с грозным заголовком "Путин в ловушке". Воинственный тон статьи только развеселил читателей: "Путин в ловушке"? Что пьёт этот репортёр?".
Журналист британской Daily Express Каллум Хоар заявил, что скоро Украина сможет защитить себя от "агрессии" России в Чёрном и Азовском морям благодаря совместному проекту с Великобританией по строительству военных кораблей. Первые два корабля будут построены в Соединённом Королевстве, а остальные шесть - на Украине.
Хоар отметил, что украинская стратегия предусматривает создание небольших скоростных и манёвренных кораблей с пушками и ракетами, которые смогут действовать как на мелководье Азовского моря, так и в Чёрном море. Идея заключается в том, что маленькие и юркие цели трудно поражать, а если их оснастить эффективными ракетными системами, то они будут представлять серьёзную угрозу.
Речь, по всей видимости, идёт о концепции "москитного флота", о которой в последние годы говорят украинские военные. Свою статью Хоар озаглавил весьма провокационно: "Путин в ловушке: Великобритания построит военные корабли для Украины, так как эксперт предупреждает о конфликте с Россией", пишет ИноСМИ.
Отметим, что читатели газеты не приняли всерьёз слова журналиста. Они считают, что украинский флот не идёт ни в какое сравнение с русским. И восемь кораблей этого не изменят.
"Путин в ловушке"? Что пьёт этот репортёр? - поинтересовался Jacko060.
Путин сказал, что подождёт, пока эти военные корабли будут построены, - пошутил Grimreaper.
Пользователь PeteWal призвал британские власти взять у украинцев деньги вперёд. В противном случае есть риск, что они не будут расплачиваться за корабли.
Проследите, чтобы вам заплатили вперёд. У них нет денег, а вскоре не будет и страны.
А RudeBoy не понимает, зачем Украине покупать корабли у технически отсталой Великобритании, которая утратила все лидирующие позиции после десятилетий прозябания в "технически неграмотном ЕС".
Сегодня Великобритания не способна сделать даже телевизор. И некоторые люди думают, что мы будем поставлять передовую военную технику? - удивился он.

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