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"Путин в бункере, ситуация неуправляемая": Чешские СМИ рассказали об "апокалипсисе" в России

23 июля 2020, 19:05  •  29 • Политика
Президент Путин сидит в своём бункере, а тем временем российское общество становится неуправляемым, пишет чешское издание Forum 24 в аналитической статье о ситуации в России.
Чешское издание Forum 24 представило "структурный анализ" ситуации в России. Если верить автору материала, то в России сейчас творится форменный апокалипсис, вертикаль власти в руинах, ситуация вышла из-под контроля, а президент Владимир Путин прячется в бункере.
Чешский аналитик заходит сразу с козырей и заявляет, что референдум по поправкам в Конституцию России, оказывается, провалился. Доказательства? Ну так российская "оппозиция" же сообщила о подтасовках и нарушениях, а значит, на самом деле люди массово голосовали против. Какие ещё могут быть сомнения?
Стабильности в России тоже, оказывается, нет. Напротив, вертикаль власти лежит в руинах, а российское общество становится неуправляемым, пишет Forum 24. Это подтверждается ослаблением карантинных мер, в то время как страны Запада до сих пор не могут справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сам же Путин не поддался искушению ослабить меры безопасности и до сих пор остаётся в строго охраняемом бункере, вход в который оснащён специальным дезинфекционным тоннелем, - пишет аналитик чешского издания, не удосужившись поинтересоваться недавним визитом президента России в Крым.
Также, по мнению чешского СМИ, армия России разваливается на глазах, терпя одно поражение за другим в Сирии и Ливии. Не слышали ничего об этом? Так русские же всё врут и используют методы информационной и гибридной войны!
Ко всему этому примешиваются неотвратимо грядущий экономический кризис и общий предпринимательский скепсис по поводу ближайшего будущего России, - живописует апокалиптическую картину чешский аналитик.
Впрочем, трудно было ожидать чего-то иного. "Аналитическая статья" составлена по всем канонам антироссийской пропаганды и собрала все западные штампы и стереотипы о России, какие только возможно.

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