"Путин в бункере, ситуация неуправляемая": Чешские СМИ рассказали об "апокалипсисе" в России

Чешское издание Forum 24 представило "структурный анализ" ситуации в России. Если верить автору материала, то в России сейчас творится форменный апокалипсис, вертикаль власти в руинах, ситуация вышла из-под контроля, а президент Владимир Путин прячется в бункере.

Чешский аналитик заходит сразу с козырей и заявляет, что референдум по поправкам в Конституцию России, оказывается, провалился. Доказательства? Ну так российская "оппозиция" же сообщила о подтасовках и нарушениях, а значит, на самом деле люди массово голосовали против. Какие ещё могут быть сомнения?

Стабильности в России тоже, оказывается, нет. Напротив, вертикаль власти лежит в руинах, а российское общество становится неуправляемым, пишет Forum 24. Это подтверждается ослаблением карантинных мер, в то время как страны Запада до сих пор не могут справиться с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сам же Путин не поддался искушению ослабить меры безопасности и до сих пор остаётся в строго охраняемом бункере, вход в который оснащён специальным дезинфекционным тоннелем, - пишет аналитик чешского издания, не удосужившись поинтересоваться недавним визитом президента России в Крым.

Также, по мнению чешского СМИ, армия России разваливается на глазах, терпя одно поражение за другим в Сирии и Ливии. Не слышали ничего об этом? Так русские же всё врут и используют методы информационной и гибридной войны!

Ко всему этому примешиваются неотвратимо грядущий экономический кризис и общий предпринимательский скепсис по поводу ближайшего будущего России, - живописует апокалиптическую картину чешский аналитик.

Впрочем, трудно было ожидать чего-то иного. "Аналитическая статья" составлена по всем канонам антироссийской пропаганды и собрала все западные штампы и стереотипы о России, какие только возможно.