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"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ

20 февраля 2021, 00:15  •  103 • Политика
Читатели The Times высмеяли статью о "приказе" ЕСПЧ выпустить Навального. "Да ладно, ЕСПЧ, как ты будешь добиваться исполнения своего решения? Путин со своими дружками трясётся от хохота", - иронизируют комментаторы.
Заявление Европейского суда по правам человека о том, что Россия должна немедленно освободить Навального, разделило читателей британской газеты The Times на два фронта. Некоторые злорадно потирают руки и считают, что русских наконец-то припёрли к стенке. Другие же объясняют, что на решения Европейского суда русские откровенно плевать хотели.
Tim198 инсценировал "диалог" между ЕСПЧ и РФ:
Европейский суд: "Суд приказывает вам соблюдать закон и приговаривает вас к хорошему поведению".
Россия: "А я приказываю суду не лезть в мои дела и приговариваю его пойти куда подальше".
Chutimon phasuk назвал ЕСПЧ "беззубыми", которые "что-то бормочут про себя", когда надо действовать максимально жёстко: "Закрыть надо европейские границы для всех русских. Россия - это террористическое государство, как Северная Корея. Русские, посидев в снегу и серости, восстанут против Влада и его дружков".
"Да ладно, ЕСПЧ, как ты будешь добиваться исполнения своего решения? - пишет
Samantha Seagull. - Путин со своими дружками трясётся от хохота. Только мягкотелые либералы обращают внимание на ЕСПЧ".
Русские читатели оставили свои комментарии к словам иностранцев на портале "ИноСМИ":
"Я стесняюсь, а кто эти читатели, что за фантастические идиоты?"
"Как там Ассанж поживает? ЕСПЧ ничего не хочет сказать по этому поводу?"

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