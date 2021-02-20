"Путин уже трясётся": Читатели The Times съязвили над решением ЕСПЧ

Читатели The Times высмеяли статью о "приказе" ЕСПЧ выпустить Навального. "Да ладно, ЕСПЧ, как ты будешь добиваться исполнения своего решения? Путин со своими дружками трясётся от хохота", - иронизируют комментаторы.

Заявление Европейского суда по правам человека о том, что Россия должна немедленно освободить Навального, разделило читателей британской газеты The Times на два фронта. Некоторые злорадно потирают руки и считают, что русских наконец-то припёрли к стенке. Другие же объясняют, что на решения Европейского суда русские откровенно плевать хотели.

Tim198 инсценировал "диалог" между ЕСПЧ и РФ:

Европейский суд: "Суд приказывает вам соблюдать закон и приговаривает вас к хорошему поведению".

Россия: "А я приказываю суду не лезть в мои дела и приговариваю его пойти куда подальше".

Chutimon phasuk назвал ЕСПЧ "беззубыми", которые "что-то бормочут про себя", когда надо действовать максимально жёстко: "Закрыть надо европейские границы для всех русских. Россия - это террористическое государство, как Северная Корея. Русские, посидев в снегу и серости, восстанут против Влада и его дружков".

"Да ладно, ЕСПЧ, как ты будешь добиваться исполнения своего решения? - пишет

Samantha Seagull. - Путин со своими дружками трясётся от хохота. Только мягкотелые либералы обращают внимание на ЕСПЧ".

Русские читатели оставили свои комментарии к словам иностранцев на портале "ИноСМИ":

"Я стесняюсь, а кто эти читатели, что за фантастические идиоты?"

"Как там Ассанж поживает? ЕСПЧ ничего не хочет сказать по этому поводу?"