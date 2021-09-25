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"Путин уже шлёт свои извинения": Европейцы иронизируют по поводу обвинений России в кибератаках
25 сентября 2021, 03:35 • 63 • Политика
Постоянные, построенные исключительно на предположениях обвинения России Западом в киберпреступлениях всё больше надоедают гражданам ЕС, которые иронизируют над позицией политиков.
Россию в очередной раз обвинили в киберпреступлениях - ЕС опубликовал заявление с осуждением кибератак, которые, по мнению ряда западных стран, производились по указке из Кремля. Впрочем, очередные нападки на Россию уже давно не вызывают у иностранцев страх, скорее, они удивляются и даже смеются над тем, что европейские чиновники вслед за американскими везде видят руку Владимира Путина.
Якобы хакерская организация Ghostwriter, которая атакует европейских политиков, госслужащих, журналистов и так далее, связана с Россией. В ЕС призвали "придерживаться ответственного поведения в киберпространстве", об этом говорится в опубликованной декларации.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сделал репост записи из аккаунта ЕС в Twitter, поддержав заявление, направленное против России. "Соединённые Штаты поддерживают Европейский союз и его государства-члены в противостоянии киберугрозам, которые могут нанести вред их демократическим системам", - говорится в подписи к репосту.
Однако европейцы уже порядком устали от того, что им постоянно подсовывают Россию в качестве врага. В комментариях в Twitter они высказывают уверенность, что такие заявления Владимиру Путину совершенно безразличны.
- не сдерживает сарказма 1703John.
- вторит пользователь Twitter VanniniSilvio.
- также иронизирует _eh5_.
- резюмирует MarioSimeunovic.
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