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"Путин уже шлёт свои извинения": Европейцы иронизируют по поводу обвинений России в кибератаках

25 сентября 2021, 03:35  •  63 • Политика
Постоянные, построенные исключительно на предположениях обвинения России Западом в киберпреступлениях всё больше надоедают гражданам ЕС, которые иронизируют над позицией политиков.
Россию в очередной раз обвинили в киберпреступлениях - ЕС опубликовал заявление с осуждением кибератак, которые, по мнению ряда западных стран, производились по указке из Кремля. Впрочем, очередные нападки на Россию уже давно не вызывают у иностранцев страх, скорее, они удивляются и даже смеются над тем, что европейские чиновники вслед за американскими везде видят руку Владимира Путина.
Якобы хакерская организация Ghostwriter, которая атакует европейских политиков, госслужащих, журналистов и так далее, связана с Россией. В ЕС призвали "придерживаться ответственного поведения в киберпространстве", об этом говорится в опубликованной декларации.
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен сделал репост записи из аккаунта ЕС в Twitter, поддержав заявление, направленное против России. "Соединённые Штаты поддерживают Европейский союз и его государства-члены в противостоянии киберугрозам, которые могут нанести вред их демократическим системам", - говорится в подписи к репосту.
Однако европейцы уже порядком устали от того, что им постоянно подсовывают Россию в качестве врага. В комментариях в Twitter они высказывают уверенность, что такие заявления Владимиру Путину совершенно безразличны.
Это, безусловно, привлекло внимание Путина. Я уверен, что он приказал немедленно прекратить эти действия, пока он шлёт свои извинения,
- не сдерживает сарказма 1703John.
Хорошо, а какую реакцию вы хотите получить? Путина не волнуют такие заявления. Остановка "Северного потока - 2"? А мы можем покупать газ, у тех, кто нападает на наши демократические институты?
- вторит пользователь Twitter VanniniSilvio.
Напоминает об удивительной части фильма "Команда Америка", в которой Ханс Бликс угрожает предполагаемым действиям ООН, "и мы напишем вам письмо, в котором расскажем, как мы злы",
- также иронизирует _eh5_.
Бездоказательная чушь,
- резюмирует MarioSimeunovic.

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