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"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России
22 октября 2020, 12:40 • 161 • Политика
Путин устроит "переворот" в элитах, чтобы обеспечить экономический рост в стране, считает экономист Михаил Хазин. По его словам, чистка начнётся уже после выборов в США.
Президент России Владимир Путин устроит настоящий "переворот" в элитах, чтобы обеспечить экономический рост страны, считает экономист Михаил Хазин. Он полагает, что "чистка" начнётся сразу после выборов президента США.
По словам Хазина, отсутствие экономического роста в России - это одна из ключевых проблем, над решением которых сейчас бьётся глава государства. И на это есть две серьёзных причины.
Первая заключается в том, что без экономического роста государство просто не сможет выполнить все обязательства, взятые на себя во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому экономический рост необходим, чтобы избежать социальных потрясений и сохранить легитимность власти, объяснил экономист.
Вторая причина, по словам эксперта, заключается в том, что если страна покажет экономический рост на фоне ушедших в минус Европы и США, это автоматически сделает Россию победителем в соревновании систем.
И единственный способ добиться экономического роста, как считает экономист, - это устроить "чистку" элит. Потому что нынешняя прозападная элита в России делает всё, чтобы экономического роста не было.
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