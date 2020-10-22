"Путин устроит чистку элит после выборов в США": Хазин раскрыл план президента России

Президент России Владимир Путин устроит настоящий "переворот" в элитах, чтобы обеспечить экономический рост страны, считает экономист Михаил Хазин. Он полагает, что "чистка" начнётся сразу после выборов президента США.

По словам Хазина, отсутствие экономического роста в России - это одна из ключевых проблем, над решением которых сейчас бьётся глава государства. И на это есть две серьёзных причины.

Первая заключается в том, что без экономического роста государство просто не сможет выполнить все обязательства, взятые на себя во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Поэтому экономический рост необходим, чтобы избежать социальных потрясений и сохранить легитимность власти, объяснил экономист.

Вторая причина, по словам эксперта, заключается в том, что если страна покажет экономический рост на фоне ушедших в минус Европы и США, это автоматически сделает Россию победителем в соревновании систем.

Западный проект капитализма, таким образом, может быть повержен новой моделью экономики, которая может появиться у нас, - отмечает Хазин.

И единственный способ добиться экономического роста, как считает экономист, - это устроить "чистку" элит. Потому что нынешняя прозападная элита в России делает всё, чтобы экономического роста не было.