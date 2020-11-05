|
"Путин уходит": Новый законопроект вызвал "нездоровый ажиотаж"
05 ноября 2020, 22:15 • 74 • Политика
Новый законопроект о неприкосновенности экс-президента вызвал "нездоровый ажиотаж" среди некоторых "экспертов". Они увидели в этом факте предшествие скорой отставки российского лидера: "Путин уходит". Ситуацию прояснили политтехнологи Марат Баширов и Наталия Елисеева.
Политтехнологи в комментарии для канала Царьград оценили реакцию некоторых экспертов на новость о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента.
Многие увидели в этом факте предшествие скорого ухода президента РФ Владимира Путина с поста главы государства. Ранее о возможности досрочного завершения срока российского лидера, в частности, заявлял политолог Валерий Соловей.
Политтехнолог Марат Баширов, однако, объяснил, что на самом деле обозначает эта новость. В действительности это лишь продолжение процесса внесения поправок в Конституцию.
Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева посоветовала "экспертам", кричащим о том, что Путин якобы "стелет соломку" перед отставкой, заглянуть в суть самой новости, а не ограничиваться прочтением одного заголовка.
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 ноября 2020, 15:35
|
03 ноября 2020, 09:45
|
31 октября 2020, 18:30
|
01 ноября 2020, 08:15
|
03 ноября 2020, 09:45
|
02 ноября 2020, 14:30
|
01 ноября 2020, 23:50