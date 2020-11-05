"Путин уходит": Новый законопроект вызвал "нездоровый ажиотаж"

Политтехнологи в комментарии для канала Царьград оценили реакцию некоторых экспертов на новость о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента.

Многие увидели в этом факте предшествие скорого ухода президента РФ Владимира Путина с поста главы государства. Ранее о возможности досрочного завершения срока российского лидера, в частности, заявлял политолог Валерий Соловей.

Политтехнолог Марат Баширов, однако, объяснил, что на самом деле обозначает эта новость. В действительности это лишь продолжение процесса внесения поправок в Конституцию.

В рамках развития новой Конституции требуется принять массу поправок в прошлые федеральные законы, в том числе и "О гарантиях президента РФ". Очевидно, что Кремль вносит эти законопроекты не пакетом, а последовательно, исходя из некоей собственной логики. Но здесь нет никакого секрета, никакого тайного умысла, - уверен собеседник Царьграда.

Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева посоветовала "экспертам", кричащим о том, что Путин якобы "стелет соломку" перед отставкой, заглянуть в суть самой новости, а не ограничиваться прочтением одного заголовка.