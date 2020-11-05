Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Главная / Политика

"Путин уходит": Новый законопроект вызвал "нездоровый ажиотаж"

05 ноября 2020, 22:15  •  74 • Политика
Новый законопроект о неприкосновенности экс-президента вызвал "нездоровый ажиотаж" среди некоторых "экспертов". Они увидели в этом факте предшествие скорой отставки российского лидера: "Путин уходит". Ситуацию прояснили политтехнологи Марат Баширов и Наталия Елисеева.
Политтехнологи в комментарии для канала Царьград оценили реакцию некоторых экспертов на новость о внесении в Госдуму законопроекта о неприкосновенности экс-президента.
Многие увидели в этом факте предшествие скорого ухода президента РФ Владимира Путина с поста главы государства. Ранее о возможности досрочного завершения срока российского лидера, в частности, заявлял политолог Валерий Соловей.
Политтехнолог Марат Баширов, однако, объяснил, что на самом деле обозначает эта новость. В действительности это лишь продолжение процесса внесения поправок в Конституцию.
В рамках развития новой Конституции требуется принять массу поправок в прошлые федеральные законы, в том числе и "О гарантиях президента РФ". Очевидно, что Кремль вносит эти законопроекты не пакетом, а последовательно, исходя из некоей собственной логики. Но здесь нет никакого секрета, никакого тайного умысла, - уверен собеседник Царьграда.
Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева посоветовала "экспертам", кричащим о том, что Путин якобы "стелет соломку" перед отставкой, заглянуть в суть самой новости, а не ограничиваться прочтением одного заголовка.
Я не совсем понимаю, почему это сейчас вызывает такой нездоровый ажиотаж. Когда был опубликован текст поправок, в принципе, было известно всё, что теперь официально принимается. Сейчас большинство законопроектов, которые вносятся и одобряются, связаны с приведением закона в соответствие с принятыми поправками. Но складывается ощущение, что некоторым лишь бы просто поорать, причём поорать, вообще не вникая в суть. Увидели первые два предложения новости, заголовок - и дальше начинается какая-то истерия, - отметила Елисеева.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
05 ноября 2020, 01:10
Украину ведут в суд по делу о крушении MH17
05 ноября 2020, 01:10
"Этот скандал сметёт многих" - идёт война за три штата: последние итоги выборов президента США
05 ноября 2020, 09:25
Путин согласился: Россия поддержит Белоруссию по-новому
05 ноября 2020, 13:05
Страны Кавказа призвали объединиться в Большую Россию
05 ноября 2020, 18:35
Выборы в США заслонили главное: Академик РАН указал на событие, которое реально изменит мир
05 ноября 2020, 07:35
Закон на стороне Трампа: Найдена лазейка для пересчёта голосов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 ноября 2020, 15:35
Поляки устроили многотысячный протест. Журналист констатировал: "Ещё одно позорище"
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
31 октября 2020, 18:30
"Самим не хватает!" Регионы послали Зеленского (Ростислав Ищенко)
01 ноября 2020, 08:15
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
02 ноября 2020, 14:30
Алиев указал место России в карабахском конфликте
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.