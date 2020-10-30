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"Путин удивил дважды": Президент назвал цвет "главного страха" чиновников и передал "привет тётушке"
30 октября 2020, 22:20 • 198 • Политика
Российский лидер заменил цвет папки, нагонявшей ужас на российских чиновников, а также впервые подколол "немецкую тётушку". "Путин удивил сегодня два раза", - комментируют в Сети, анализируя события форума "Россия зовёт!"
Президент России Владимир Путин преподнёс сразу два сюрприза за один день. Первый связан со внутренними делами государства, а второй с внешней политикой. Речь идёт об "оранжевой папке" и "немецкой тётушке", промелькнувшими на форуме "Россия зовёт!" накануне.
Раньше страх на чиновников всех рангов нагоняла "зелёная папка" Путина для важных документов. В ней глава государства хранил жалобы простых людей на местных руководителей. Теперь же папка сменила цвет. Самым страшным цветом для чиновников стал оранжевый. Путин показал новую папку на форуме "Россия зовет!". А видео манипуляций с оранжевой папкой позже опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".
Также российский лидер впервые позволил себе шпильку в адрес зарубежного коллеги. Комментируя на форуме макроэкономическую ситуацию в стране, Путин отметил, что Россия, в отличие от европейских стран, не может обратиться с протянутой рукой к "немецкой тётушке", которая хоть и строгая, но добрая. Имя "тётушки" названо не было, однако многие предположили, что речь идёт о канцлере ФРГ Ангеле Меркель и, в целом, роли Германии в Евросоюзе. Именно Германия решает проблемы многих соседей и, к слову, возглавляет демарши, например, в случае с провокацией после госпитализации у себя Алексея Навального.
Авторы канала "Вы слушали Маяк", специализирующиеся на освещении официальных мероприятий с участием Владимира Путина, подметив обе детали, сделали вывод:
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