Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сце...
Эрдоган сам позвонил Путину после удара ВКС России и выслушал требования русских
Взбешенные депутаты с криком погнали Меркель из бундестага
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном...
Главная / Политика

"Путин удивил дважды": Президент назвал цвет "главного страха" чиновников и передал "привет тётушке"

30 октября 2020, 22:20  •  198 • Политика
Российский лидер заменил цвет папки, нагонявшей ужас на российских чиновников, а также впервые подколол "немецкую тётушку". "Путин удивил сегодня два раза", - комментируют в Сети, анализируя события форума "Россия зовёт!"
Президент России Владимир Путин преподнёс сразу два сюрприза за один день. Первый связан со внутренними делами государства, а второй с внешней политикой. Речь идёт об "оранжевой папке" и "немецкой тётушке", промелькнувшими на форуме "Россия зовёт!" накануне.
Раньше страх на чиновников всех рангов нагоняла "зелёная папка" Путина для важных документов. В ней глава государства хранил жалобы простых людей на местных руководителей. Теперь же папка сменила цвет. Самым страшным цветом для чиновников стал оранжевый. Путин показал новую папку на форуме "Россия зовет!". А видео манипуляций с оранжевой папкой позже опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".
Также российский лидер впервые позволил себе шпильку в адрес зарубежного коллеги. Комментируя на форуме макроэкономическую ситуацию в стране, Путин отметил, что Россия, в отличие от европейских стран, не может обратиться с протянутой рукой к "немецкой тётушке", которая хоть и строгая, но добрая. Имя "тётушки" названо не было, однако многие предположили, что речь идёт о канцлере ФРГ Ангеле Меркель и, в целом, роли Германии в Евросоюзе. Именно Германия решает проблемы многих соседей и, к слову, возглавляет демарши, например, в случае с провокацией после госпитализации у себя Алексея Навального.
Авторы канала "Вы слушали Маяк", специализирующиеся на освещении официальных мероприятий с участием Владимира Путина, подметив обе детали, сделали вывод:
Путин удивил сегодня два раза.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



198
Источник
Похожие новости
30 октября 2020, 16:50
СМИ: российское эмбарго в ответ на санкции ЕС привело к протестам в Польше
30 октября 2020, 10:25
"Растянут по кускам": Украина исчезнет через пять лет
30 октября 2020, 08:35
Россию пытаются втянуть в войну по Карабаху: Готовится роковой удар?
30 октября 2020, 16:50
"Время истекло": Россия дала тревожный сигнал Турции
30 октября 2020, 15:55
А может, "День Победы" или "Катюшу"? Кикабидзе неуклюже объяснился за русскую песню
30 октября 2020, 13:10
В МИД РФ заявили о причастности Украины к белорусским протестам
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 октября 2020, 14:55
"Русский тощий" за 10 секунд уложил опытного бойца. В элите ВС США зародился хронический страх
24 октября 2020, 01:20
Италия и Франция присоединились к гибридной войне против Украины – Аваков
25 октября 2020, 11:15
Несколько секунд он был в ступоре: Дёргания Зеленского засняли на видео
24 октября 2020, 06:50
50 одновременных обысков — украинская полиция нагрянула к нацистам
27 октября 2020, 18:15
"Ответ на неуважение к Лаврову": Удар по протурецким боевикам в Сирии - только "первая ласточка"
29 октября 2020, 16:05
Полиция в США испугалась толпы грабителей, куда в одиночку кинулся русский - чтобы отбить своё
28 октября 2020, 20:50
Тёплые встречи с Эрдоганом закончились пощёчиной Зеленскому: Крым не ваш
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.