"Путин удивил дважды": Президент назвал цвет "главного страха" чиновников и передал "привет тётушке"

Президент России Владимир Путин преподнёс сразу два сюрприза за один день. Первый связан со внутренними делами государства, а второй с внешней политикой. Речь идёт об "оранжевой папке" и "немецкой тётушке", промелькнувшими на форуме "Россия зовёт!" накануне.

Раньше страх на чиновников всех рангов нагоняла "зелёная папка" Путина для важных документов. В ней глава государства хранил жалобы простых людей на местных руководителей. Теперь же папка сменила цвет. Самым страшным цветом для чиновников стал оранжевый. Путин показал новую папку на форуме "Россия зовет!". А видео манипуляций с оранжевой папкой позже опубликовал журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов в личном телеграм-канале "Пул №3".

Также российский лидер впервые позволил себе шпильку в адрес зарубежного коллеги. Комментируя на форуме макроэкономическую ситуацию в стране, Путин отметил, что Россия, в отличие от европейских стран, не может обратиться с протянутой рукой к "немецкой тётушке", которая хоть и строгая, но добрая. Имя "тётушки" названо не было, однако многие предположили, что речь идёт о канцлере ФРГ Ангеле Меркель и, в целом, роли Германии в Евросоюзе. Именно Германия решает проблемы многих соседей и, к слову, возглавляет демарши, например, в случае с провокацией после госпитализации у себя Алексея Навального.

Авторы канала "Вы слушали Маяк", специализирующиеся на освещении официальных мероприятий с участием Владимира Путина, подметив обе детали, сделали вывод: