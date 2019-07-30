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"Путин убил оппозиционного лидера": The Washington Times запустил фейк о смерти Кара-Мурзы-младшего - фото

30 июля 2019, 22:54  •  51 • Политика
Американское издание The Washington Times опубликовало статью о смерти координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего. "Имеете в виду, что Путин убил оппозиционного лидера?" - пишут в комментариях американские пользователи соцсетей.
В США запустили фейк о гибели в России журналиста и координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего. В комментариях к новости уже на полном серьезе пишут, что его отравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает историк и политолог Владимир Корнилов.
На самом деле Владимир Кара-Мурза-младший до сих пор жив и здоров. Умер его отец - Кара-Мурза-старший. Но западных журналистов не интересуют такие тонкости, они знакомы только с одним Кара-Мурзой - критиком Кремля и Путина.
"Печальные, ужасные новости для любителей свободы и демократии. Выдающийся критик Путина и Кремля Владимир Кара-Мурза внезапно умирает от болезни в Москве", - пишет Fernand R. Amandi со ссылкой на The Washington Times.
"Имеете в виду, что Путин убил оппозиционного лидера?" - пишет в комментариях Tamara Brock Segal.
"Он был отравлен Путиным ранее. Путин добрался до него. О боже мой", - добавляет Your Name Here.
Остальные комментарии примерно в том же духе.
"С подачи Вашингтон Таймс американцы запустили фейк о том, что в России умер Владимир Кара-Мурза-младший (на самом деле умер его отец). И вы видите комменты: "его убил Путин", "он был отравлен" и т. д. Главное тут - не забыть: фейк ньюс запускает Россия, а не США", - комментирует в Twitter Владимир Корнилов.
Фото: Twitter/@Kornilov1968

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