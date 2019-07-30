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"Путин убил оппозиционного лидера": The Washington Times запустил фейк о смерти Кара-Мурзы-младшего - фото
30 июля 2019, 22:54 • 51 • Политика
Американское издание The Washington Times опубликовало статью о смерти координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего. "Имеете в виду, что Путин убил оппозиционного лидера?" - пишут в комментариях американские пользователи соцсетей.
В США запустили фейк о гибели в России журналиста и координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего. В комментариях к новости уже на полном серьезе пишут, что его отравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает историк и политолог Владимир Корнилов.
На самом деле Владимир Кара-Мурза-младший до сих пор жив и здоров. Умер его отец - Кара-Мурза-старший. Но западных журналистов не интересуют такие тонкости, они знакомы только с одним Кара-Мурзой - критиком Кремля и Путина.
Остальные комментарии примерно в том же духе.
Фото: Twitter/@Kornilov1968
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