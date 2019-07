"Путин убил оппозиционного лидера": The Washington Times запустил фейк о смерти Кара-Мурзы-младшего - фото

В США запустили фейк о гибели в России журналиста и координатора "Открытой России" Владимира Кара-Мурзы-младшего. В комментариях к новости уже на полном серьезе пишут, что его отравил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает историк и политолог Владимир Корнилов.

На самом деле Владимир Кара-Мурза-младший до сих пор жив и здоров. Умер его отец - Кара-Мурза-старший. Но западных журналистов не интересуют такие тонкости, они знакомы только с одним Кара-Мурзой - критиком Кремля и Путина.

"Печальные, ужасные новости для любителей свободы и демократии. Выдающийся критик Путина и Кремля Владимир Кара-Мурза внезапно умирает от болезни в Москве", - пишет Fernand R. Amandi со ссылкой на The Washington Times.

"Имеете в виду, что Путин убил оппозиционного лидера?" - пишет в комментариях Tamara Brock Segal.

"Он был отравлен Путиным ранее. Путин добрался до него. О боже мой", - добавляет Your Name Here.