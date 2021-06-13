"Путин тонко потроллил Байдена": интервью NBC не сходит с первых полос

Президент России Владимир Путин дал интервью NBC, которое и спустя сутки не сходит с первых полос. Часть зрителей посчитали, что в этой беседе "Путин тонко потроллил Байдена".

В интервью американскому телеканалу NBC News президент России Владимир Путин "тонко потроллил" президента США Джо Байдена, пишет "ПолитРоссия", представляя эту часть беседы и реакцию на неё зрителей интервью.

Владимир Путин дал оценку работе бывшего президента США Дональда Трампа и нынешнего - Джо Байдена. Президент России полагает, что Дональд Трамп - человек экстраординарный, весьма колоритная личность. В то же время Джо Байден - "совершенно другой человек", который отличается от своего предшественника радикально.

Журналисты отмечают, что зрители посчитали подобное сравнение "тонким троллингом". Впрочем, Владимир Путин, какой бы ни была реакция зрителей, отзывался о коллегах со всем уважением:

"Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, - так звучала цитата президента России. - Он всю свою сознательную жизнь в политике. Он занимается этим многие-многие годы".