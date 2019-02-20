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"Путин точно владеет Белым домом": Запад переполошило предупреждение России о ракетах

20 февраля 2019, 20:24  •  236 • В мире
Пользователи Twitter отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что новое российское оружие может быть направлено против США, если они разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе. "Путин точно владеет Белым домом", - написал один из комментаторов в Сети.
Заявление Москвы о готовности зеркально ответить на возможное вооружение Европы американскими ракетами на Западе восприняли с испугом. В Сети пользователи обсудили, как США должны реагировать на заявление Москвы.
Президент Владимир Путин предупреждает, что новое российское оружие будет направлено против США, если они развернут ракеты в Европу, отмечает Reuters. В комментариях под этим постом разгорелась дискуссия, как быть Вашингтону в этом случае.
"Это угроза США! Кто хочет поспорить, что от Трампа не будет ответа? Его ярость была бы, если бы Иран или Венесуэла сделали аналогичную угрозу", - убеждён @sosbiggy.
"Путин точно владеет Белым домом", - констатировал @orwell4ever.
#Putin sure owns the White House. https://t.co/YnFLvE3VLO
— Mark Wayne (@orwell4ever) 20 февраля 2019 г.
"Это всё часть партии между Трампом и Путиным. Теперь Трамп, во имя американской безопасности, может взывать "руки прочь", когда Путин вторгается в Балтийские страны и Украину (для начала). Трамп играет прямо в руки Путина. Никаких сюрпризов!" - возмущается @DamianiByDesign.
"У них нет никаких манер", - заявил @EmperorRbsnjax.
Несмотря на это Западу придётся признать, что бесконтрольного вооружения стран ЕС, как, по всей видимости, задумывалось, не получится.
Президент России в ходе своего послания Федеральному Собранию подчеркнул, что говорит о возможном ответе на угрозу прямо и открыто, чтобы никто потом не смог упрекнуть Россию, чтобы все заранее поняли, о чём идёт речь.
"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов", - констатировал глава государства в своём выступлении.

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