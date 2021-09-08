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"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"
08 сентября 2021, 01:50 • 142 • Политика
Украина хочет контролировать "Северный поток - 2" согласно Газовой директиве ЕC. "Сложно представить себе, что Путин такого рода инициативу молча проглотит", - отмечает Сатановский.
Украина является "идеальным" кандидатом на роль независимого от "Газпрома" управляющего газопроводом "Северный поток - 2", пишет издание "Сегодня", ссылаясь на Газовую директиву ЕС. Это прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.
Он считает, что подобные заявления со стороны Украины напоминают ему выражение: "Что не съем, то понадкусываю". Именно таким принципом, считает эксперт, руководствуются нынешние власти Незалежной.
- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".
Политолог отмечает, что сама по себе идея управления "Северным потоком - 2" с Украины довольно неплоха, но исключительно в качестве юморески. В реальности она нежизнеспособна. Потому что европейцы вряд ли отдадут рубильник от стратегического для будущего европейской экономики газопровода в руки такого ненадёжного партнёра, как Незалежная.
- резюмировал политолог.
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