"Путин такое молча не проглотит": Сатановский о плане Киева по захвату "Северного потока - 2"

Украина хочет контролировать "Северный поток - 2" согласно Газовой директиве ЕC. "Сложно представить себе, что Путин такого рода инициативу молча проглотит", - отмечает Сатановский.

Украина является "идеальным" кандидатом на роль независимого от "Газпрома" управляющего газопроводом "Северный поток - 2", пишет издание "Сегодня", ссылаясь на Газовую директиву ЕС. Это прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он считает, что подобные заявления со стороны Украины напоминают ему выражение: "Что не съем, то понадкусываю". Именно таким принципом, считает эксперт, руководствуются нынешние власти Незалежной.

Нет у Украины, а точнее у её нынешнего, трёхнутого на всю голову, дико жадного, наглого и глупого начальства таких сил, чтоб отказаться от хотя бы призрачной надежды присосаться к экспорту российского газа в Европу,

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "АРМАГЕДДОНЫЧ".

Политолог отмечает, что сама по себе идея управления "Северным потоком - 2" с Украины довольно неплоха, но исключительно в качестве юморески. В реальности она нежизнеспособна. Потому что европейцы вряд ли отдадут рубильник от стратегического для будущего европейской экономики газопровода в руки такого ненадёжного партнёра, как Незалежная.

Ещё сложнее представить себе, что Путин такого рода инициативу молча проглотит. Так что, тут опять всё пойдёт согласно украинской пословице. "З'iсть то он з'iсть, да хто ж йому дасть?!"

- резюмировал политолог.