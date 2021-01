"Путин так взволнован": Во взятии Капитолия обвинили Россию - фейкомётов усмирили свои же

В произошедших накануне беспорядках в Вашингтоне западные соцсети и СМИ тут же поспешили по традиции обвинить Россию. Некоторые пользователи опубликовали снимки президента РФ во время торжественной Рождественской службы, выдав их совсем за другое.

"Да уж. Путин так взволнован, что даже пошел посреди ночи в местную церковь, чтобы поставить свечку в честь праздника", - ехидничает ирландский журналист Брайан МакДональд. Он, кстати, вообще неравнодушен к нашей стране и к её лидеру в частности - в одной из своих статей он написал, что для Запада "лучше вирус, чем Путин".

К своему посту МакДональд присовокупил вполне реальный видеоролик с участием российского президента - он был снят во время вчерашнего Рождественского богослужения в храме Николы-на-Липне. Путин действительно поставил там свечу.

Yeah. Putin is so excited that he just went to his local church, in the middle of the night, to light a candle in celebration.... pic.twitter.com/aGOVGvxGnB https://t.co/a8R9Hq1mr8