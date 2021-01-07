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"Путин так взволнован": Во взятии Капитолия обвинили Россию - фейкомётов усмирили свои же
07 января 2021, 17:25 • 119 • Политика
Взятие сторонниками Трампа Капитолия в Вашингтоне уже успели повесить на Россию. На Западе появились новости о том, что взволнованный "победой" Путин даже пошёл ставить свечки в храм. Но фейкомётов усмирили свои же, указав на постыдный промах.
В произошедших накануне беспорядках в Вашингтоне западные соцсети и СМИ тут же поспешили по традиции обвинить Россию. Некоторые пользователи опубликовали снимки президента РФ во время торжественной Рождественской службы, выдав их совсем за другое.
"Да уж. Путин так взволнован, что даже пошел посреди ночи в местную церковь, чтобы поставить свечку в честь праздника", - ехидничает ирландский журналист Брайан МакДональд. Он, кстати, вообще неравнодушен к нашей стране и к её лидеру в частности - в одной из своих статей он написал, что для Запада "лучше вирус, чем Путин".
К своему посту МакДональд присовокупил вполне реальный видеоролик с участием российского президента - он был снят во время вчерашнего Рождественского богослужения в храме Николы-на-Липне. Путин действительно поставил там свечу.
Подписчики журналиста тут же разразились гневными комментариями:
"Это день, которого Владимир Путин ждал с тех пор, как ему пришлось покинуть Восточную Германию в качестве молодого офицера КГБ в конце холодной войны", - язвит один из них.
"Это день, когда нам нужно закрыть Русский культурный центр в Вашингтоне и большинство их консульств!" - вопит другой.
Правда, фейкомётов быстро усмирили, причём свои же. "Ребята, что вы врёте? Это православное Рождество", - объяснили недовольным. "Наверное, больно быть таким неграмотным?" - интересуется один из подписчиков.
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