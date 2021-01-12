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"Путин так взбешён...": Навальный в "правильной подаче" рассказал о своём реальном тюремном сроке

12 января 2021, 18:25  •  45 • Политика
Алексей Навальный в "правильной подаче" рассказал о своём реальном тюремном сроке. Именно так, как хотели бы прочитать новость его подписчики. "Путин так взбешён..." - начал Навальный...
ФСИН подала иск в Мосгорсуд о замене условного срока Алексея Навального на реальный. Впрочем, об этом сообщил сам Алексей Навальный на личной странице в Twitter. В своей особенной манере - с так называемой "правильной подачей", чтобы понравилось подписчикам:
"Путин так взбешён тем, что я выжил после его отравления, что велел ФСИН идти в суд и требовать изменения моего условного срока на реальный. "В связи с совершением нового преступления". Это при том, что мой условный срок закончился 30 декабря", - говорится в сообщении Навального.
Действительно, в картотеке Мосгорсуда можно найти информацию о требовании ФСИН по делу Навального. Кроме того, стоит отметить, что ранее эксперты неоднократно указывали на то, что Алексей Навальный давно мог получить реальный срок, однако судьи были снисходительны. Сейчас же ФСИН просит заменить условный срок на реальный "в связи с неисполнением возложенных обязанностей, уклонением от возмещения вреда или совершением нового преступления" - такова формулировка в картотеке, где цитируется часть 2.1, 3, 4 статьи 74 УК РФ, а также п. 7 статьи 397 УПК РФ. Тем не менее Навальный выделил в своём сообщении лишь интересную ему часть сказанного.
Как добавил политтехнолог Марат Баширов в личном Телеграм-канале "Политджойстик", по всей видимости, "Навальный не явился в ФСИН, ФСИН подала иск в Мосгорсуд о замене условного срока на реальный".

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