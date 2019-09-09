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"Путин стоял за этим": Сами британцы ужаснулись спектаклю по мотивам смерти предателя Литвиненко

09 сентября 2019, 23:39  •  45 • В мире
Британские пользователи Сети комментируют превращение дела об умершем российском перебежчике Александре Литвиненко в драму на канале ITV. "Путин стоял за этим", - пишут в комментарии к статье The Guardian.
Напомним, сыграть Литвиненко в телевизионной драме собирается актёр Дэвид Теннант. После смерти Литвиненко в Лондоне в 2006 году этот инцидент стал популярным среди британских сценаристов и режиссёров.
Спектакль "Очень дорогой яд" представлен в театре "Олд Вик", в основе постановки лежит одноимённая книга журналиста Люка Хардинга. Сценарий для ITV создал сценарист Джордж Кей, который написал два эпизода фильма "Убить Еву". 12-серийная драма "Преступник" выйдет на Netflix в конце сентября.
Сам телесериал основан на документальном фильме "Охота на убийц КГБ" от 2017 года, продюсер которого Ричард Кербай работал над ним вместе с актёром Патриком Спенсом.
"О нет, опять бесконечные повторения пропагандистской фотографии умирающего безволосого мужчины?" - стонет пользователь "Минерво".
"За этим стоял Путин", - утверждает kristine zkochans.

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