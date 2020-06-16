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"Путин смеётся последним": Американцы позавидовали русским из-за президента

16 июня 2020, 15:00  •  74 • Политика
Телеканал Fox News показал сюжет о праздновании Дня России в Москве. Американцы позавидовали улыбкам и спокойствию русских, наконец осознав, что в этом огромная заслуга президента. "Путин смеётся последним", - написали люди, сравнивая ситуацию в России и США.
В комментариях под сюжетом десятки людей с горечью констатировали: величие США рушится. Виной всему, по мнению американцев, представители демократической партии у власти. Террористы в стране маскируются под митингующих, чиновники не обращают внимания на прямые предписания Белого дома и заигрывают с радикально настроенными гражданами.
Именно поэтому граждане США так остро ощутили контраст с Россией, где улыбающиеся люди отмечают национальный праздник, на улицах городов спокойно, а власть уверена в своих решениях.
Портал "Политическое обозрение" собрал и перевёл комментарии к видео Fox News о праздновании Дня России.
Independent1forU написал, что Владимир Путин привлекает своими методами, поэтому его так любят республиканцы. Byzantinestate1 считает, что и российский, и американский лидер похожи в своём антиглобализме. Именно поэтому против них "взбунтовалась мировая закулиса", которой нужны мягкотелые политики.
"Очень печально становится. А Путин смеётся", - подчеркнул MagnumForce.
По мнению этого пользователя, американцы сами виноваты в бессилии своих же властей. И причина проста: "У нас нет такого лидера, как глава России".
Пользователь SethDeKooters назвал российского президента "стойким гением, лидером и настоящим мужчиной" и признался: стал иначе оценивать его и его значение для мира. После просмотра сюжета оказалось, что Путин совсем не такой, каким его показывали либеральные американские СМИ.
"Как и положено победителю, Путин смеётся последним", - написала ArizonaConservative738.
Пользовательница подчеркнула, что по американским улицам гуляют темнокожие расисты, а в России всё спокойно.

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