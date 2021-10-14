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"Путин смеётся над США. А Китай хихикает": Американские читатели про отношения Москвы и Вашингтона
14 октября 2021, 20:20 • 32 • Политика
Читателям Fox News слова Путина об отношениях с США кажутся насмешкой. "Путин смеется над США. А Китай хихикает", - негодуют они в комментариях.
Президент России Владимир Путин назвал свои отношения с главой США Джо Байденом и его администрацией - устойчивыми и конструктивными. Это вызвало резкую реакцию со стороны американских читателей Fox News.
Они почему-то расценили слова главы России, как насмешку над президентом США и его администрацией. При этом американцы критикуют именно Байдена за то, что он допустил подобное.
- пишет в комментариях один из читателей.
- отмечает другой.
- приводит РИА Новости слова третьего комментатора.
Напомним, что заявление Путина об отношениях России и США прозвучали в ходе пленарного заседания на Российской энергетической неделе. Глава государства высказался по таким острым темам, как русско-американские отношения, газовый кризис в Европе и ситуация на Украине.
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