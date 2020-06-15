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"Путин смеётся, а у нас ГУЛАГи": Американцы впали в уныние после статьи о Дне России

15 июня 2020, 08:00  •  414 • Политика
После статьи в Fox News о том, как в России отпраздновали День России, американские читатели, кажется, впали в уныние. В комментариях они сетуют на то, что Путин "смеётся над американцами", которые живут в объятых страхом "ГУЛАГах".
На днях авторы Fox News, впечатлённые празднованием Дня России в нашей стране, рассказали о некоторых мероприятиях своим читателям. Их удивило, например, что Владимир Путин, принимая участие в церемонии поднятия национального флага на Поклонной горе, был без маски. Более того: отказался "здороваться локтями" и пожимал руки героям труда.
Также журналисты издания отметили масштабные праздничные мероприятия в других городах, в частности, красочное акробатическое шоу в акватории Невы в Санкт-Петербурге.
Авторы указывают на то, что Россия постепенно выходит из кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Ряд ограничений уже сняты, при этом смертность остаётся весьма невысокой. Путин даже назначил даты проведения двух важнейших мероприятий, которые были отложены из-за коронавируса: военного парада 24 июня и референдума по поправкам к Конституции 1 июля. Fox News заодно напомнил, что Путин управляет Россией дольше, чем любой другой её лидер, за исключением разве что Сталина.
Читатели в комментариях к материалу признают - Россия и её лидер откровенно смеются над США, и более того - имеют на это полное право:
"Путин смеётся над нами. И разве можно его за это винить? Политики отвернулись, а у полиции связаны руки. Бунтовщики и мародёры могут делать всё, что им вздумается. Они жгут нашу страну, они рушат наши памятники, они убивают наших полицейских, и этому нет конца".
"Путин смеётся над нами, пока чёрные расисты и марксисты маршируют по улицам управляемых демократами ГУЛАГов Америки".
"Кнопка перезагрузки, привезённая Обамой и Клинтон, сейчас находится в одном московском музее, и её демонстрируют посетителям ради смеха".

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