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"Путин смеялся до слез": В Сети оценили разоблачение лже-русской, "политически убившей" Штрахе

29 мая 2019, 06:09  •  108 • Политика
В Сети бурно обсуждают новость из австрийских СМИ, выяснивших, что "политическое убийство" экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе организовали с помощью лже-русской. Ее сыграла боснийская студентка. "Путин смеялся до слез", - пошутили в Твиттере.
"Племянница российского олигарха", встречавшаяся с вице-канцлером Австрии и главой парламентской фракции Австрийской партии свободы, оказалась боснийской студенткой, изучающей сельскохозяйственные науки. Об этом сообщила австрийская газета Die Kronen-Zeitung", - написала в своем аккаунте журналистка Юлия Витязева. Она прикрепила к посту коллаж, на котором российский президент Владимир Путин прижимает ладони к лицу и подписала его "Путин смеялся до слез".
Часть пользователей разделила позитивный настрой автора. Но другие напомнили, что несмотря на всю комичность ситуации, закончилась она плохо.
"Кем бы она не была, но сработало и достигло результата. Вот такая у них демократия, если Америке не угодили",
"Хороша колхозница. Пригодилась",
"Да кого ж теперь это интересует? Вброс своё дело сделал, далее - никому не интересно. Благо хоть не устроили Скрипаль 2.0", - посетовали комментаторы.

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