"Путин следующий": Пиар Невзорова дошёл до угроз

Казахстанский бунт стали использовать ради выгоды не только сами бандиты, спровоцировавшие волнения, но и так называемые эксперты. Например, до угроз дошёл пиар журналиста Александра Невзорова. Впрочем, и он не в одиночестве.

В ворохе информации о событиях в Казахстане мы наткнулись на примечательную рекламу телеграм-канала журналиста Александра Невзорова. Размещена она была в канале политика Ирины Хакамады - то ли по контракту, то ли по старой дружбе, об этом история умалчивает. В рекламе канала на фотографии Александра Невзорова размещена угроза: "Путин следующий". А дальше небольшое разъяснение:

"Назарбаев уехал из Казахстана. Лукашенко и Путин следующие. Александр Невзоров прокомментировал события в Казахстане".

Фото: Telegram/Ирина Хакамада

Пользователю предлагается нажать на кнопку, чтобы прочитать комментарий. При переходе по ссылке предлагают подписаться на канал Невзорова. И, кстати, подобного комментария, где Путин был бы следующим, в канале нет. Есть нечто похожее, где Невзоров размышляет о "карточном домике" и "панике в Кремле".

Ещё смешнее другой факт: пиар "продал" идею подписки на канал не только Невзорову, но и, например, Евгению Чичваркину. От имени этого беглеца из России также обещают: "Конец Путину". Причём эту рекламу размещает уже сам Невзоров в своём канале. Вот такая круговая порука.

Фото: Telegram/Александр Невзоров.

Завершим обзор следующим: как выяснилось накануне, Назарбаев не уехал из Казахстана - находится всё там же, о чём сообщили представители. Поменяет ли рекламу пиар? Пока вопрос без ответа.