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"Путин следующий": Пиар Невзорова дошёл до угроз
09 января 2022, 03:25 • 87 • Политика
Казахстанский бунт стали использовать ради выгоды не только сами бандиты, спровоцировавшие волнения, но и так называемые эксперты. Например, до угроз дошёл пиар журналиста Александра Невзорова. Впрочем, и он не в одиночестве.
В ворохе информации о событиях в Казахстане мы наткнулись на примечательную рекламу телеграм-канала журналиста Александра Невзорова. Размещена она была в канале политика Ирины Хакамады - то ли по контракту, то ли по старой дружбе, об этом история умалчивает. В рекламе канала на фотографии Александра Невзорова размещена угроза: "Путин следующий". А дальше небольшое разъяснение:
"Назарбаев уехал из Казахстана. Лукашенко и Путин следующие. Александр Невзоров прокомментировал события в Казахстане".
Фото: Telegram/Ирина Хакамада
Пользователю предлагается нажать на кнопку, чтобы прочитать комментарий. При переходе по ссылке предлагают подписаться на канал Невзорова. И, кстати, подобного комментария, где Путин был бы следующим, в канале нет. Есть нечто похожее, где Невзоров размышляет о "карточном домике" и "панике в Кремле".
Ещё смешнее другой факт: пиар "продал" идею подписки на канал не только Невзорову, но и, например, Евгению Чичваркину. От имени этого беглеца из России также обещают: "Конец Путину". Причём эту рекламу размещает уже сам Невзоров в своём канале. Вот такая круговая порука.
Фото: Telegram/Александр Невзоров.
Завершим обзор следующим: как выяснилось накануне, Назарбаев не уехал из Казахстана - находится всё там же, о чём сообщили представители. Поменяет ли рекламу пиар? Пока вопрос без ответа.
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