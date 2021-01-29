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"Путин, шапка, шаурма": Украинская разведка на примере показала "коварство" русского мира
29 января 2021, 05:30 • 135 • В мире
Служба внешней разведки Украины выпустила "Белую книгу" с анализом угроз национальной безопасности. Свой отчёт украинские аналитики украсили картинками, которые позабавили даже местных. Так, русский мир и то, как "коварно" Россия внедряет его на Украине, проиллюстрировали коллажем, где изображён Путин в шапке, а за ним женщина в кокошнике и с шаурмой.
Украинские разведчики по примеру американских спецслужб обнародовали свой доклад об угрозах, которые стоят перед страной в этом году. В "Белой книге" первое место отведено России. Так, сообщает издание "Страна", об РФ в отчёте упомянуто почти 13 раз.
Примечательно, удивляются журналисты, что, казалось бы, серьёзный документ изобиловал странноватыми иллюстрациями.
"С картинками - и это не карикатура на доклад украинских разведчиков, это одна из иллюстраций. Видимо, чтоб тезисы доклада были более убедительными", - отмечается в публикации.
В частности, для наглядной демонстрации, как Россия пытается насаждать русский мир в Незалежной, показан коллаж с Путиным в шапке, с женщиной, поедающей шаурму…
По мнению составителей "Белой книги", Россия для Киева страшнее даже, чем террористы и фанатики.
Они, по мнению украинской разведки, не несут такой угрозы, как Россия. Поскольку, как уверены в СВР, Москва отравила Алексея Навального, а также Скрипалей.
На фоне столь фееричных отчётов от разведки простые люди в Незалежной едва сводят концы с концами. Как оказалось, на начало 2021 года количество живущих за чертой бедности украинцев перевалило за половину населения. И улучшения не предвидится, передаёт Nation News со ссылкой на экспертов.
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