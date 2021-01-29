"Путин, шапка, шаурма": Украинская разведка на примере показала "коварство" русского мира

Украинские разведчики по примеру американских спецслужб обнародовали свой доклад об угрозах, которые стоят перед страной в этом году. В "Белой книге" первое место отведено России. Так, сообщает издание "Страна", об РФ в отчёте упомянуто почти 13 раз.

Примечательно, удивляются журналисты, что, казалось бы, серьёзный документ изобиловал странноватыми иллюстрациями.

"С картинками - и это не карикатура на доклад украинских разведчиков, это одна из иллюстраций. Видимо, чтоб тезисы доклада были более убедительными", - отмечается в публикации.

В частности, для наглядной демонстрации, как Россия пытается насаждать русский мир в Незалежной, показан коллаж с Путиным в шапке, с женщиной, поедающей шаурму…

По мнению составителей "Белой книги", Россия для Киева страшнее даже, чем террористы и фанатики.

Они, по мнению украинской разведки, не несут такой угрозы, как Россия. Поскольку, как уверены в СВР, Москва отравила Алексея Навального, а также Скрипалей.

На фоне столь фееричных отчётов от разведки простые люди в Незалежной едва сводят концы с концами. Как оказалось, на начало 2021 года количество живущих за чертой бедности украинцев перевалило за половину населения. И улучшения не предвидится, передаёт Nation News со ссылкой на экспертов.