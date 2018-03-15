Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Сергей Станкевич: Я за то, чтобы кандидаты в президенты во время дебатов были од...
Великобритания высылает 23 российских дипломата, США заговорили о «химическом ор...
Можно ли oбмaнуть детектор лжи
«Беспрецедентно грубая провокация»: в России отреагировали на действия Британии ...
Главная / Политика

"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля

15 марта 2018, 00:54  •  94 • Политика
Выпуск The Daily Show был посвящен скандалу, инициированному Великобританией. Ведущий говорил об отравлении Сергея Скрипаля и реакции Москвы на происходящее.
Ведущий американского ток-шоу The Daily Show Тревор Ной часть очередного выпуска посвятил скандалу с отравлением бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В новостном блоке диктор рассказывает об обвинениях Лондона в адрес России. Вице-премьер Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила в отравлении Москву, после чего были введены ограничения.
Тревор Ной с иронией говорит о якобы примененном при отравлении Скрипаля боевом газе класса "Новичок". В западных СМИ рассказывали, будто такой газ может производиться только в России. Хоть это и неправда, для поддержания русофобии сказанного хватило. А Ною этого было достаточно для шутки.
"Итак, этот "Новичок" нервно-паралитический - очень сильная штука. И он существует только в России. Значит, они хотят быть уверенными, что все поймут, кто за всем этим стоит. Это нападение может быть более очевидно русским, если бы только людей придавило гигантским "Тетрисом". А вот что еще совсем тут замечательно. По обычным правилам шпионажа, когда что-то такое происходит, все всегда все отрицают. Но Владимир Путин не играет по обычным правилам", - продолжает Ной.
Приводится сюжет телеканала BBC, где президенту России задали вопрос об отравлении Скрипаля. "Россия причастна к отравлению Скрипаля?" - спрашивает журналист. Путин отвечает:
"Слушайте, мы тут занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей. А вы мне говорите о каких-то трагедиях. Сначала разберитесь там, а потом мы будем это обсуждать, ладно?"
Тревор Ной с деланным удивлением отмечает: "Что? Он даже не стал отрицать?"
"Да никто не может быть так занят сельским хозяйством, чтобы не ответить на обвинение в убийстве. Это что было? Ты убил? Т-ш-ш, я тут прополкой занимаюсь! Не знаю, как вы, но я замечаю, что с тех пор как Трамп избран президентом, Путин стал каким-то дерзким. Ему вообще не до отравлений, и когда он давал интервью Мегин Келли, было впечатление, что он делает это только для того, чтобы поиздеваться над американцами на их национальном телевидении", - подводит к нужной теме ведущий.
В завершении Тревор Ной приходит к однозначному выводу.
"Да Путин сейчас просто главный в мире. И чем больше вы пытаетесь его прищемить, тем ему веселее. И в то же время не забудьте: Си Цзиньпин в Китае сделал себя пожизненным президентом, и пока мир больше всего нуждается в американском лидерстве, Дональд Трамп такой… не могу говорить, я тут свою чудесную стеночку навещаю", - доводит шутку телеведущий.
Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

94
Источник
Похожие новости
14 марта 2018, 08:39
Меркель приготовилась отмечать свой "новый старый" пост канцлера ФРГ
14 марта 2018, 08:39
В Южной Корее в коррупции обвинили пятого президента по счету
15 марта 2018, 00:54
Глава МИД ФРГ посоветовал Великобритании не раздражать "самого большого соседа Европы"

Загрузка...
14 марта 2018, 08:39
Карьерный рост: Трамп повысил пресс-секретаря Госдепа до заместителя главы ведомства
14 марта 2018, 18:24
Великобритания не планирует ужесточать выдачу виз гражданам России
14 марта 2018, 15:09
Россия потребовала от Британии обеспечить консульский доступ к дочери Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 08:39
Русские спровоцировали диарею в резиденции британской королевы
08 марта 2018, 22:39
НАТО возрождает дивизию СС «Галичина» в международном масштабе
09 марта 2018, 08:24
Пасквиль Дерипаски, шоу Насти Рыбки и война спецслужб
11 марта 2018, 15:39
"Не могу простить только одно" - Путин максимально коротко ответил на вопрос о прощении
10 марта 2018, 16:54
Казахские националисты вспомнили об "Оренбургском коридоре"
13 марта 2018, 17:54
Приведет ли удар США по Сирии к Третьей мировой войне
08 марта 2018, 16:09
Ванга отдыхает: Порошенко рассказал СМИ о будущем разрушении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.