"Путин сейчас главный в мире": в США высмеяли выпад Лондона по делу Скрипаля

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Выпуск The Daily Show был посвящен скандалу, инициированному Великобританией. Ведущий говорил об отравлении Сергея Скрипаля и реакции Москвы на происходящее.

Ведущий американского ток-шоу The Daily Show Тревор Ной часть очередного выпуска посвятил скандалу с отравлением бывшего сотрудника ГРУ, британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В новостном блоке диктор рассказывает об обвинениях Лондона в адрес России. Вице-премьер Великобритании Тереза Мэй бездоказательно обвинила в отравлении Москву, после чего были введены ограничения.

Тревор Ной с иронией говорит о якобы примененном при отравлении Скрипаля боевом газе класса "Новичок". В западных СМИ рассказывали, будто такой газ может производиться только в России. Хоть это и неправда, для поддержания русофобии сказанного хватило. А Ною этого было достаточно для шутки.

"Итак, этот "Новичок" нервно-паралитический - очень сильная штука. И он существует только в России. Значит, они хотят быть уверенными, что все поймут, кто за всем этим стоит. Это нападение может быть более очевидно русским, если бы только людей придавило гигантским "Тетрисом". А вот что еще совсем тут замечательно. По обычным правилам шпионажа, когда что-то такое происходит, все всегда все отрицают. Но Владимир Путин не играет по обычным правилам", - продолжает Ной.

Приводится сюжет телеканала BBC, где президенту России задали вопрос об отравлении Скрипаля. "Россия причастна к отравлению Скрипаля?" - спрашивает журналист. Путин отвечает:

"Слушайте, мы тут занимаемся сельским хозяйством. Как видите, это направлено на то, чтобы создать условия для жизни людей. А вы мне говорите о каких-то трагедиях. Сначала разберитесь там, а потом мы будем это обсуждать, ладно?"

Тревор Ной с деланным удивлением отмечает: "Что? Он даже не стал отрицать?"

"Да никто не может быть так занят сельским хозяйством, чтобы не ответить на обвинение в убийстве. Это что было? Ты убил? Т-ш-ш, я тут прополкой занимаюсь! Не знаю, как вы, но я замечаю, что с тех пор как Трамп избран президентом, Путин стал каким-то дерзким. Ему вообще не до отравлений, и когда он давал интервью Мегин Келли, было впечатление, что он делает это только для того, чтобы поиздеваться над американцами на их национальном телевидении", - подводит к нужной теме ведущий.

В завершении Тревор Ной приходит к однозначному выводу.

"Да Путин сейчас просто главный в мире. И чем больше вы пытаетесь его прищемить, тем ему веселее. И в то же время не забудьте: Си Цзиньпин в Китае сделал себя пожизненным президентом, и пока мир больше всего нуждается в американском лидерстве, Дональд Трамп такой… не могу говорить, я тут свою чудесную стеночку навещаю", - доводит шутку телеведущий.

Перевел и озвучил отрывок из программы Андрей Бочаров.