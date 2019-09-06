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"Путин сделал жест доброты Трампу": Баранец поймал Вашингтон на луквавстве по гиперзвуковым ракетам

06 сентября 2019, 11:09  •  83 • В мире
В рамках панельной дискуссии на ВЭФ, когда речь зашла о о глобальной безопасности, Владимир Путин рассказал о том, как он во время встречи с Дональдом Трампом в Осаке, где проходил саммит G20, предложил американскому президенту купить российское гиперзвуковое оружие. "Путин сделал жест доброты Трампу", - считает военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
В ответ на предложение, прозвучавшее со стороны российского лидера, его американский коллега ответил, что и в США довольно скоро "создадут что-то подобное". По мнению Виктора Баранца, которым он поделился в беседе с Nation News, Путин сделал пас мячом в сторону американцев, но ответ Трампа не прозвучал убедительно.
Путин же на это заявление Трампа отметил, что может, и создадут, но "зачем же тратить деньги", если в России такое оружие уже есть, поэтому она может и поделиться с "целью равновесия, но без ущерба собственной безопасности".
По мнению Виктора Баранца, чтобы понимать суть этого диалога, надо посмотреть, с кем его вел глава государства, какая интонация у него была при этом. Веди это можно воспринять и как "эпатажную шутку", и как серьезное предложение" Путина.
В то же время, стоит обратить внимание и на то, что Путин говорил о "стратегическом равновесии", после чего Трамп и сообщил, что, мол, и свое "скоро будет".
"Он серьезно лукавил. Американцам последнее время не удалось вырваться дальше, чем ракета, скорость которой измеряется примерно 5-6 махов, а российские ракеты уже приняты на вооружение. К примеру, система "Кинжал", которая летает со скоростью 20 махов. А некоторые системы летают и со скоростью 27 махов. Таким образом, некоторые системы летают втрое быстрее, чем у американцев", - отметил военный обозреватель "КП".
Предложив Трампу купить российское оружие, Путин продемонстрировал "жест доброй воли", уверен эксперт. Таким образом, он перебросил мяч на американскую сторону, однако у Трампа не получилось достойно ответить на слова российского президента.
"Ответил слабенько. Понятно, что он очень серьезно лукавит", - сказал Виктор Баранец.

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