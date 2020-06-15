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"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ
15 июня 2020, 12:00 • 367 • Политика
Слова президента России Владимира Путина о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ. Многие издания вышли под заголовками: "Putin says", заметил автор Telegram-канала "Расстрельный".
Президент России Владимир Путин прокомментировал бунты в США, отметив, что то, что произошло - проявление глубинных внутренних кризисов.
"На самом деле мы же это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента", - сказал Путин.
Многие западные СМИ растащили интервью главы России о протестах в США в программе "Москва. Кремль. Путин" на заголовки и цитаты.
"Очевидно, что иностранные медиа устали оправдывать преступления митингующих Black Lives Matter", - сделал вывод автор Telegram-канале "Расстрельный".
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