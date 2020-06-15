"Putin says": Слова президента России о бунте в США растащили на цитаты мировые СМИ

Президент России Владимир Путин прокомментировал бунты в США, отметив, что то, что произошло - проявление глубинных внутренних кризисов.

"На самом деле мы же это давно наблюдаем, с момента прихода к власти действующего президента", - сказал Путин.

Многие западные СМИ растащили интервью главы России о протестах в США в программе "Москва. Кремль. Путин" на заголовки и цитаты.

"Очевидно, что иностранные медиа устали оправдывать преступления митингующих Black Lives Matter", - сделал вывод автор Telegram-канале "Расстрельный".