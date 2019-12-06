"Путин с серьёзным настроем": отдельные беседы предстоят Макрону, Меркель и Зеленскому - Кремль

У российской стороны есть ясные ожидания от встречи в "нормандском формате", сообщил в ходе брифинга в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это урегулирование кризиса на Украине, сохранение безальтернативности Минских соглашений. В данном случае позиция России остаётся неизменной.

Кроме того, Дмитрий Песков добавил: президент России Владимир Путин намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Путин едет на саммит "нормандской четвёрки" с серьёзным настроем и намерением осуществить важные двухсторонние встречи", - сказал Песков, имея в виду график на 9 декабря.

Что касается инициативы о "муниципальной страже", ранее озвученной Зеленским, в Кремле знают о ней, но не станут оценивать сейчас. Беседа состоится в утверждённом формате.