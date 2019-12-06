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"Путин с серьёзным настроем": отдельные беседы предстоят Макрону, Меркель и Зеленскому - Кремль

06 декабря 2019, 17:09  •  83 • Политика
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Владимир Путин намерен в ходе саммита в "нормандском формате" провести отдельные встречи с Макроном, Меркель и Зеленским. Что касается настроения перед событием...
У российской стороны есть ясные ожидания от встречи в "нормандском формате", сообщил в ходе брифинга в пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это урегулирование кризиса на Украине, сохранение безальтернативности Минских соглашений. В данном случае позиция России остаётся неизменной.
Кроме того, Дмитрий Песков добавил: президент России Владимир Путин намерен провести отдельные встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Путин едет на саммит "нормандской четвёрки" с серьёзным настроем и намерением осуществить важные двухсторонние встречи", - сказал Песков, имея в виду график на 9 декабря.
Что касается инициативы о "муниципальной страже", ранее озвученной Зеленским, в Кремле знают о ней, но не станут оценивать сейчас. Беседа состоится в утверждённом формате.

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