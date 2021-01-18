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"Путин развалил страну настолько...": Как придумать анекдот за пару минут? Мастер-класс от Гаспаряна
18 января 2021, 10:05 • 210 • Политика
Политолог Армен Гаспарян показал в своём Telegram-канале мастер-класс, как придумать анекдот за пару минут. Он начал со слов: "Путин развалил страну настолько..."
Политолог Армен Гаспарян в своём Telegram-канале придумал анекдот за пару минут, пошутив на тему возвращения Алексея Навального в Россию.
Эксперт признался, что уже ждёт материала на CNN с заголовком: "Путин развалил страну настолько, что даже самолёт с Навальным не смогли посадить".
Навальный был задержан после приземления в Шереметьеве, куда он прилетел из Германии. Как писали СМИ, его встретили полицейские возле паспортного контроля.
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