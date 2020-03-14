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"Путин разрубил гордиев узел": "Офицеры России" поддержали Терешкову
14 марта 2020, 10:35 • 142 • Политика
Организация "Офицеры России" поддержала депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправку об обнулении президентских сроков. По их словам, начавшаяся в интернете травля первой женщины-космонавта направлена на противодействие президенту Владимиру Путину, который "разрубил гордиев узел, чтобы обеспечить достойную жизнь граждан".
Так, экс-заместитель генерального прокурора РФ, генерал-полковник Владимир Колесников подчеркнул, что кампания против Терешковой чётко спланирована, эшелонирована, в том числе на Западе.
По его словам, в стране есть "антисистема", которая работает против того, чтобы Россия шла собственным путём.
"Цель этой низкой травли Валентины Терешковой - дискредитировать не только Терешкову, но и лично президента", - подчеркнул генерал.
Он подчеркнул, что кампания против депутата имеет стандартный узнаваемый почерк антироссийских акций и те же источники.
При этом поводом для такой травли стало послание президента Федеральному Собранию.
"15 января Путин разрубил гордиев узел, перешёл Рубикон, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим гражданам", - отметил Колесников.
Он также указал, что многие российские СМИ принадлежат "антисистеме" и вместо объективного освещения проблем делают всё, чтобы прервать движение РФ вперёд.
"Их главный инструмент - оболгать, и кампания против Терешковой - пример такой работы", - заявил Колесников.
По его мнению, предложение Терешковой обосновано её переживанием за судьбу страны и общества.
"Руки прочь от нашей Чайки!" - добавил генерал.
Чайка - позывной Валентины Терешковой во время полёта в космос.
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