"Путин разрубил гордиев узел": "Офицеры России" поддержали Терешкову

Так, экс-заместитель генерального прокурора РФ, генерал-полковник Владимир Колесников подчеркнул, что кампания против Терешковой чётко спланирована, эшелонирована, в том числе на Западе.

По его словам, в стране есть "антисистема", которая работает против того, чтобы Россия шла собственным путём.

"Цель этой низкой травли Валентины Терешковой - дискредитировать не только Терешкову, но и лично президента", - подчеркнул генерал.

Он подчеркнул, что кампания против депутата имеет стандартный узнаваемый почерк антироссийских акций и те же источники.

При этом поводом для такой травли стало послание президента Федеральному Собранию.

"15 января Путин разрубил гордиев узел, перешёл Рубикон, чтобы обеспечить достойную жизнь нашим гражданам", - отметил Колесников.

Он также указал, что многие российские СМИ принадлежат "антисистеме" и вместо объективного освещения проблем делают всё, чтобы прервать движение РФ вперёд.

"Их главный инструмент - оболгать, и кампания против Терешковой - пример такой работы", - заявил Колесников.

По его мнению, предложение Терешковой обосновано её переживанием за судьбу страны и общества.

"Руки прочь от нашей Чайки!" - добавил генерал.

Чайка - позывной Валентины Терешковой во время полёта в космос.