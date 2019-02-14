"Путин пытается разбить наш Альянс": Помпео сообщил о "коварных планах России"

Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед военнослужащими многонационального батальона НАТО, размещенного в Польше, раскрыл "коварные планы России". По его словам, Вашингтон "очень серьезно" относится к укреплению НАТО в Европе, так как "Путин пытается разбить наш Альянс"

Глава Госдепартамента США прибыл в Польшу на министерскую конференцию по Ближнему Востоку. Организаторами мероприятия, которое проходит в Варшаве 13-14 февраля, выступают Соединенные Штаты и Вапшава.

Помпео посетил американских солдата, размещенных в составе многонационального батальона НАТО в польском местечке Бемово. В своем выступлении госсекретарь заявил, что Россия планирует "сломать" НАТО.

"Россия использует свою позицию на мировой арене. Владимир Путин пытается разбить наш альянс", - сообщил он.

Продолжая свою речь, госсекретарь сказал, что "когда-то все боялись советского вторжения", а сегодня Вашингтону приходится противостоять "агрессии со стороны России". Именно по этой причине США очень серьезно относятся к укреплению восточного фланга НАТО.

Об этом сообщает ТАСС.