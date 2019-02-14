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"Путин пытается разбить наш Альянс": Помпео сообщил о "коварных планах России"
14 февраля 2019, 08:24 • 24 • В мире
Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая перед военнослужащими многонационального батальона НАТО, размещенного в Польше, раскрыл "коварные планы России". По его словам, Вашингтон "очень серьезно" относится к укреплению НАТО в Европе, так как "Путин пытается разбить наш Альянс"
Глава Госдепартамента США прибыл в Польшу на министерскую конференцию по Ближнему Востоку. Организаторами мероприятия, которое проходит в Варшаве 13-14 февраля, выступают Соединенные Штаты и Вапшава.
Помпео посетил американских солдата, размещенных в составе многонационального батальона НАТО в польском местечке Бемово. В своем выступлении госсекретарь заявил, что Россия планирует "сломать" НАТО.
"Россия использует свою позицию на мировой арене. Владимир Путин пытается разбить наш альянс", - сообщил он.
Продолжая свою речь, госсекретарь сказал, что "когда-то все боялись советского вторжения", а сегодня Вашингтону приходится противостоять "агрессии со стороны России". Именно по этой причине США очень серьезно относятся к укреплению восточного фланга НАТО.
Об этом сообщает ТАСС.
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